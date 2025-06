इंडियन सुपरहीरो शक्तिमान पर बनेगी फिल्म, लगेगा साउथ का तड़का, रणवीर सिंह नहीं ये सुपरस्टार आएगा नजर!

शक्तिमान टीवी का ऐसा सुपरहीरो है, जिसे 90 के दशक के बच्चे खूब पसंद करते थे. वहीं इसकी फैन फॉलोइंग इतनी थी कि बच्चे स्कूल की छुट्टी होते ही घर पर टीवी के आगे बैठ जाते थे. वहीं बीते कुछ दिनों से इस शो पर फिल्म बनाने की खूब चर्चा हो रही है. बीते दिनों इसमें रणवीर सिंह के होने की खबर सामने आई थी. लेकिन हाल ही में तेलुगू चित्रालु द्वारा शेयर किए गए एक्स पर एक ट्वीट में जानकारी दी गई है कि भारत के सबसे पसंद किए गए आइकॉनिक सुपरहीरो की वापसी होने वाली है. वहीं इसमें अल्लू अर्जुन नजर आएंगे. इस खबर को लेकर फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं.

पोस्ट में दी गई जानकारी के अनुसार, रणवीर सिंह को पहले यह रोल ऑफर किया गया था. लेकिन कुछ समय के लिए यह प्रॉजेक्ट बंद हो गया. लेकिन अब साउथ के डायरेक्टर बेसिल जोसफ के डायरेक्शन और सोनी पिक्चर्स के साथ यह फिल्म बनने वाली है. हालांकि यह खबर कितनी सच्ची है यह तो पता नहीं लेकिन इंडियन सुपरहीरो के साथ साउथ का तड़का जरुर देखने लायक होगा, जिसके चलते फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं.

