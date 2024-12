पुष्पा-2 देखने सिनेमाघर में उमड़ी भीड़ तो हुआ हादसा, महिला की मौत और बेटा घायल पर अल्लू अर्जुन ने उठाया बड़ा कदम!

एक्टर अल्लू अर्जुन की फिल्म ‘पुष्पा 2: द रूल' के ‘प्रीमियर शो' के दौरान हैदराबाद के एक सिनेमाघर में भीड़ में फंसने के बाद दम घुटने से एक महिला की मौत हो गई और उसके बेटे को अस्पताल में भर्ती कराया गया. इसके बाद सोशल मीडिया पर एक्टर की काफी निंदा की गई. लेकिन इसी बीच जानकारी सामने आई है कि अल्लू अर्जुन की टीम के मेबर बनी वासु ने भगदड़ में जान गंवाने वाली 39 वर्षीय महिला रेवती की फैमिली से मुलाकात की, जिनका बेटा भी सिनेमाघर में मची भगदड़ में घायल हो गया है.

दरअसल, अल्लू अर्जुन के टीम के सदस्य ने एक्स पर एक ट्वीट शेयर किया, जिसमें बताया गया कि एक्टर के करीबी बनी वास ने अस्पताल में उनकी ओर से मुलाकात की. ट्वीट में लिखा गया, "बन्नी वास गारू ने अस्पताल का दौरा किया, डॉक्टरों से व्यक्तिगत रूप से बात की और सुनिश्चित किया कि बच्चे के इलाज के लिए हमारी तरफ से आवश्यक वित्तीय सहायता की जाएगी. हर अपडेट सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किया जाता है. टीम हर संभव तरीके से परिवार का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है." इसके अलावा पुष्पा 2 की एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने भी घटना की जानकारी देने वाले ट्वीट पर रिएक्शन देते हुए लिखा, मुझे यह सुनकर बहुत अफसोस है.

Bunny Vas Garu visited the hospital, personally spoke to the doctors and ensured that the necessary financial assistance for the child's treatment was provided from our side. Not every update is shared on social media. The team is deeply committed on supporting the family in… https://t.co/MjWlLkX93Q