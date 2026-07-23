आलिया भट्ट का CJP प्रोटेस्ट पर अब आया रिएक्शन, बोलीं- पिछले कुछ दिनों ने मेरा दिल तोड़ कर रख दिया

NEET पेपर लीक विवाद को लेकर चल रहे प्रोटेस्ट पर सलमान खान के बाद अब आलिया भट्ट और आर. माधवन ने भी अपना रिएक्शन दिया है. दोनों ही सेलेब्स ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए बच्चों के बेहतर भविष्ट की बात की है. बता दें कि बीते काफी समय से इस प्रोटेस्ट पर रिएक्शन ना आने पर उनको ट्रोल किया जा रहा था.

जिसके बाद बीती रात सलमान खान और अब आलिया भट्ट और आर.माधवन की प्रतिक्रिया ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. आलिया भट्ट ने पोस्ट करते हुए लिखा-

पिछले कुछ दिनों ने बार-बार मेरा दिल तोड़ा है और फिर उम्मीद के साथ उसे जोड़ा भी है.

अपनी बात पर डटे हर छात्र के पीछे एक सपना, एक परिवार की उम्मीद और अनगिनत त्याग का सफर छिपा है.

वे सिर्फ खुद का ही नहीं, बल्कि उन सभी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्होंने उनका साथ दिया है, और साथ ही वे आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतर रास्ता भी बना रहे हैं.

Photo Credit: Alia Bhaat/Instagram

उनकी हिम्मत के आगे मैं नतमस्तक हूँ. उनका संकल्प हम सबके लिए एक आईने की तरह है, जो हमसे पूछता है कि क्या हम सच में उन लोगों की बात सुन रहे हैं जो इस देश के भविष्य के वारिस होंगे और इसे शेप देंगे?

छात्रों के लिए. छात्रों द्वारा. भविष्य उन्हीं का है.

इसके साथ ही आर.माधवन ने भी अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए बच्चों का सपोर्ट किया.

शिक्षा में हमारे देश का भविष्य संवारने की ताकत है, और हर छात्र ऐसे सिस्टम का हकदार है जो निष्पक्ष और पारदर्शी हो तथा योग्यता पर आधारित हो. भारत के युवाओं की असीम क्षमता में हमेशा विश्वास रखने वाले व्यक्ति के तौर पर, मैं आज बहुत से छात्रों और अभिभावकों की चिंता और निराशा को समझता हूँ. शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो आत्मविश्वास, निष्पक्षता और अवसर की भावना जगाए. परीक्षा के पेपर लीक होने जैसी घटनाएँ उस भरोसे को कमजोर करती हैं और अनगिनत युवाओं और उनके परिवारों की उम्मीदों, कड़ी मेहनत और सपनों पर गहरा असर डाल सकती हैं - खासकर भारत जैसे देश में, जहाँ जीवन को आकार देने में शिक्षा बहुत अहम भूमिका निभाती है.

मैं सरकार से आग्रह करता हूँ

कि जिम्मेदार पाए गए हर व्यक्ति को जल्द और सख्ती से सजा दिलाई जाए. सजा इतनी कड़ी और साफ होनी चाहिए कि कोई भी दोबारा हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत न करे.

इस घटना से जुड़ी पिछली कमियों को मानते हुए, मुझे भरोसा है कि हमारी सरकार ज़रूरी सुधार करेगी, सिस्टम को मज़बूत बनाएगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए शिक्षा की शुचिता को सुरक्षित रखेगी.

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आज जो भी युवा बेचैन या निराश महसूस कर रहा है: कृपया हिम्मत न हारें.

आपका हुनर, लगन और

चरित्र किसी भी सिस्टम की कमियों से कहीं ज़्यादा बड़े हैं. कड़ी मेहनत करते रहें, खुद पर भरोसा रखें और कभी भी अस्थायी

मुश्किलों को अपने भविष्य का फ़ैसला न करने दें.

मैं उन लोगों के साहस और दृढ़ संकल्प की तारीफ करता हूँ जो शांतिपूर्ण ढंग से सार्थक सुधारों की मांग कर रहे हैं साथ ही, मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि वे ऐसे स्वार्थी तत्वों से सावधान रहें जो आपके आंदोलन को अपने कब्ज़े में लेने और उसे उसके असली मकसद से भटकाने की कोशिश कर सकते हैं.

मैं हर नागरिक के शांतिपूर्ण और जिम्मेदारी से अपनी बात रखने के अधिकार का सम्मान करता हूँ मेरा तरीका है युवाओं के साथ मजबूती से खड़े रहना, सार्थक सुधारों का समर्थन करना और सकारात्मक बदलाव के लिए अपनी आवाज उठाना मैंने हमेशा देश की सेवा करने वालों का सम्मान और समर्थन किया है, और उनकी अच्छी सेहत व समझदारी के लिए प्रार्थना की है, क्योंकि मेरा मानना ​​है कि हम सब मिलकर भारत के लिए एक मजबूत और उज्ज्वल भविष्य बना सकते हैं. जय हिंद