सलमान खान का CJP प्रोटेस्ट पर रिएक्शन, बोले- छात्रों के प्रदर्शन को राजनीतिक रूप ना दिया जाए

- सलमान खान ने NEET पेपर लीक विवाद पर छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन की इंस्टाग्राम पोस्ट में सराहना की है
- उन्होंने कहा कि पेपर लीक एक गंभीर समस्या है और शिक्षा प्रणाली में सुधार की मांग पूरी तरह जायज है
- सलमान ने प्रदर्शन में घायल छात्रों और उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने NEET पेपर लीक विवाद को लेकर चल रहे सीजेपी प्रोटेस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए उन्होंने छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन की सराहना की और कहा कि शिक्षा प्रणाली में सुधार की मांग जायज है. इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है.
सलमान खान ने इस पोस्ट में लिखा है, "यह आंदोलन बहुत शांतिपूर्ण था. बहुत दुख की बात है कि इसने हिंसक रूप ले लिया. जो छात्र और उनके परिजन घायल हुए, उनके प्रति मेरी पूरी संवेदना है. पेपर लीक एक बहुत गंभीर मुद्दा है. मुझे यह देखकर खुशी है कि हमारे देश के बच्चे बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए एकजुट हुए हैं और उनके माता-पिता ने उनका साथ दिया है."
सलमान ने लिखा, "मैं उनके इस कदम की सच में तारीफ करता हूं. उन्होंने लगन, ईमानदारी और कड़ी मेहनत करके अपना भविष्य बनाने और एक बेहतर, शिक्षित भारत के निर्माण के प्रति अपनी उत्सुकता दिखाई है. यह आंदोलन या विरोध ही सही तरीका है, और छात्रों ने इसे शांतिपूर्ण ढंग से किया है. वे बहुत साहसी और बहादुर हैं. शिक्षा के प्रति प्रेरित और उत्साहित यह पीढ़ी भारत का नाम रोशन करेगी."
सलमान खान ने लिखा, "यह मामला छात्रों और शिक्षा प्रणाली के बीच का है, इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए. इसका श्रेय हमारे देश के छात्रों को ही मिलना चाहिए और मुझे यकीन है कि सरकार भी उन्हें पूरा समर्थन देगी और शिक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाएगी. यह सभी के लिए फायदेमंद स्थिति है. एक सकारात्मक फैसले की उम्मीद और प्रार्थना है. जो लोग शिक्षा पाना चाहते हैं, उन सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे."
उन्होंने लिखा, "शिक्षा अगला ट्रेंड और फैशन होना चाहिए और हर साल यह और ज्यादा ट्रेंडी और फैशनेबल बनती जानी चाहिए, ताकि दूसरे देशों से लोग पढ़ने के लिए भारत आएं और भारत एक एजुकेशनल हब बन जाए."
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