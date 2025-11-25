Dharmendra Death: देओल परिवार से मिले रणबीर कपूर और आलिया भट्ट, चेहरे पर दिखी उदासी

बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र के निधन के बाद पूरी बॉलीवुड में शोक की लहर है. हर कोई देओल परिवार का रुख कर रहा है. ताकि इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़ा होकर उन्हें संतावना दे सके. रणबीर कपूर और आलिया भट्ट भी अपनी संवेदनाएं जताने के लिए सनी देओल के घर पहुंचे. कपल को देओल परिवार के घर जाते हुए देखा गया, इस दौरान दोनों इमोशनल नजर आए. दोनों के चेहरे पर उदासी साफ दिखी.

धर्मेंद्र के साथ काम कर चुकी हैं आलिया

आलिया भट्ट ने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के अपने को-स्टार को श्रद्धांजलि दी. अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर उन्होंने लिखा, "एक लेजेंड जिसने हर फ्रेम और हर दिल को रोशन कर दिया. आपकी कमी खलेगी, धरम जी."

इससे पहले दिन में, करिश्मा कपूर और सैफ अली खान को भी धर्मेंद्र के बंगले पर देखा गया.

सोमवार को, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह आइकॉनिक एक्टर को आखिरी विदाई देने के लिए श्मशान घाट पहुंचे. शाहरुख खान को भी दिन में बाद में पवन हंस श्मशान घाट पर देखा गया, जहां श्रद्धांजलि देने के बाद वे फैंस की भारी भीड़ और पुलिस की तैनाती के बीच से निकलते हुए दिखे.

हाल के सालों में, धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर के साथ अपने खंडाला फार्म हाउस में रह रहे थे, और अपना ज्यादातर समय लाइमलाइट से दूर बिता रहे थे.

लगातार सेहत संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे धर्मेंद्र

कुछ समय पहले उन्हें हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. हालांकि, सुधार दिखने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था, लेकिन बाद की रिपोर्ट्स में बताया गया कि उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था.

धर्मेंद्र अपने पीछे छह दशकों से ज़्यादा की विरासत छोड़ गए हैं. उनकी आखिरी ऑन-स्क्रीन अपीयरेंस इक्कीस में होगी, जिसमें उनके को-स्टार अगस्त्य नंदा हैं, जो 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली है.