'आलिया भट्ट ने खरीदी जिगरा की दो करोड़ रुपये की टिकटें', बॉलीवुड एक्टर का सोशल मीडिया पर दावा

क्या कोई सितारा अपनी फिल्म के टिकट खुद खरीद सकता है? इसे लेकर सोशल मीडिया पर हर उस समय अलग-अलग बातें सामने आती हैं, जब किसी बड़े सितारे की फिल्म रिलीज होती है. इस हफ्ते आलिया भट्ट की फिल्म जिगरा रिलीज हुई है. अब इसे लेकर सोशल मीडिया पर लगातार ये कहा जा रहा है कि फिल्म के फेक कलेक्शन दिए जा रहे हैं. फिल्म की टिकटें आलिया भट्ट खुद ही खरीद रही हैं. यही नहीं, खाली पड़े सिनेमाघरों की फोटो भी सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं. अब बॉलीवुड एक्टर और फिल्म क्रिटिक कमाल आर खान ने एक्स पर इस बात का दावा किया है कि आलिया भट्ट खुद ही टिकट खरीद रही हैं.

According to my sources, @aliaa08 Alia Bhatt bought ₹2CR Tickets of Film #Jigra on day1. And she is buying ₹2CR Tickets today also. This is the film business today. You make the film and then watch it yourself.