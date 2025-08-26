आलिया भट्ट का गुस्सा फूटा! नए घर का वीडियो लीक होते ही सोशल मीडिया पर सुनाई खरी-खोटी

बॉलीवुड की टैलेंटेड और पॉपुलर एक्ट्रेस आलिया भट्ट हाल ही में अपनी प्राइवेसी को लेकर काफी नाराज नजर आईं. फिल्मों में अपने शानदार अभिनय के लिए जानी जाने वालीं आलिया इस बार किसी फिल्म या प्रोजेक्ट की वजह से नहीं, बल्कि एक निजी वजह से चर्चा में हैं. दरअसल, सोशल मीडिया पर उनके नए घर का एक वीडियो वायरल हुआ, जो अभी निर्माणाधीन है. इस पर आलिया ने इंस्टाग्राम पर एक लंबा पोस्ट लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की और साफ कहा कि ये उनकी प्राइवेसी का उल्लंघन है. क्या कहा है आलिया ने पोस्ट में, आइए जानते हैं.

आलिया का सख्त मैसेज

आलिया ने अपने पोस्ट में लिखा कि मुंबई जैसी जगह पर जहां जगह सीमित होती है. वहां खिड़की से किसी दूसरे का घर दिखना आम बात है. लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि किसी की निजी जगह को कैमरे में कैद कर ऑनलाइन फैलाया जाए. उन्होंने कहा कि बिना इजाजत के किसी के घर की तस्वीरें और वीडियो लेना न सिर्फ गलत है बल्कि ये सुरक्षा के लिहाज से भी खतरनाक हो सकता है. आलिया ने सभी लोगों से अपील की कि ऐसे वीडियो को शेयर या फॉरवर्ड न करें. इसके साथ ही उन्होंने मीडिया हाउस से भी सख्त शब्दों में कहा कि जिन्होंने इस वीडियो को पब्लिश किया है, वो तुरंत इसे हटाएं.

रणबीर-आलिया का नया घर बना चर्चा का विषय

गौरतलब है कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर इन दिनों अपने नए घर को लेकर भी सुर्खियों में हैं. ये आलीशान बंगला अभी निर्माणाधीन है और बताया जा रहा है कि ये कपूर परिवार की विरासत को आगे बढ़ाने वाला स्पेशल घर होगा. इसी का एक वीडियो रिकॉर्ड किया गया था, जिसे बाद में ऑनलाइन फैलाया गया. माना जा रहा है कि इस घर के तैयार होने के बाद रणबीर और आलिया अपने परिवार के साथ यहां शिफ्ट होने की योजना बना रहे हैं. आलिया के इस सख्त रिएक्शन के बाद अब ये मामला एक बार फिर से मीडिया और सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बन गया है.