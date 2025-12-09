विज्ञापन

Dhurandhar में Akshaye Khanna की एक्टिंग की खूब हो रही तारीफ,अब इस एक्ट्रेस ने दी शाबाशी, बोलीं- जानती थी तुम...

तारीफों और तालियों के बीच, तारा शर्मा ने इस खास मौके पर अक्षय की एक पुरानी तस्वीर शेयर की. तारा ने उन्हें सबसे प्राइवेट इंसान बताते हुए धुरंधर की पूरी टीम को बधाई दी.

Read Time: 3 mins
Share
Dhurandhar में Akshaye Khanna की एक्टिंग की खूब हो रही तारीफ,अब इस एक्ट्रेस ने दी शाबाशी, बोलीं- जानती थी तुम...
धुरंधर बज के बीच एक्ट्रेस तारा शर्मा ने शेयर की अक्षय खन्ना की फोटो
नई दिल्ली:

Dhurandhar की रिलीज़ के बाद से जिस एक नाम की चर्चा हर तरफ हो रही है, वह है अक्षय खन्ना. इस मल्टी-स्टारर फिल्म में अक्षय ने सारी लाइमलाइट चुरा ली और एक बार फिर अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया. एक्टर की ग्रैंड एंट्री की तुलना 2023 की ब्लॉकबस्टर एनिमल में बॉबी देओल के जमाल कुंडू वाले मोमेंट से की जा रही है. तारीफों और तालियों के बीच, तारा शर्मा ने इस खास मौके पर अक्षय की एक पुरानी तस्वीर शेयर की. तारा ने उन्हें "सबसे प्राइवेट" इंसान बताते हुए धुरंधर की पूरी टीम को बधाई दी.

‘कमाल की एंट्री'

तारा शर्मा ने लिखा, "बहुत-बहुत बधाई, अक्षय! हमने अभी तक फिल्म नहीं देखी है, लेकिन हमारी इंस्टा फीड #धुरंधर से भरी हुई है! खासकर यह गाना और आपकी एंट्री! तो यह आपके और पूरी टीम के लिए गुड लक मैसेज है! हाहा, यह गाना, स्वैग, ऑरा. लिंक स्टोरी में है, स्वाइप अप करें."

उन्होंने आगे कहा, "जब से हम छोटे थे, तब से एक-दूसरे को जानते हैं, और यह देखकर बहुत अच्छा लगता है कि तुम एक्टिंग के अपने पैशन के प्रति सच्चे रहे हो. हमारे स्कूल के नाटक शायद परफॉर्मिंग की दुनिया में हमारे पहले कदम थे, और तब से ही हम जानते थे कि तुम यही करोगे."

तारा शर्मा ने शेयर किया, "शायद मैं जितने लोगों को जानती हूं, उनमें सबसे प्राइवेट इंसान. तुम्हारे लिए खुश हूं कि तुम्हारी खामोश मेहनत रंग ला रही है. #फ्लैशबैक फोटो तुम्हारे नो-फोटो वाले ज़माने/ऑरा से पहले की! चड्डी बडीज़ @nixongupta @neha_raintree @karran_deviant_force_records के साथ."

तारा ने आगे लिखा में लिखा, "@roopaksaluja और मेरी तरफ से तुम्हें और सभी कास्ट और क्रू को गुड लक! आप सब कमाल हो! @ranveersingh @rampal72 @duttsanjay @adityadharfilms मुझे पता है कि तुम सोशल मीडिया पर नहीं हो, AK, लेकिन फिर भी इस हैंडल @akshaye_khanna_ को टैग कर रही हूं! आगे बढ़ते रहो, नज़र न लगे."

काजोल की मम्मी ने की तारीफ

इसके पहले सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में दिग्गज अदाकारा तनुजा को अक्षय खन्ना की तारीफ करते देखा गया. उन्होंने कहा, "यह एक अच्छी फिल्म थी. यह बहुत ही दिलचस्प फिल्म थी. बहुत अच्छी तरह से बनी हुई, बहुत अच्छी एक्टिंग. सभी कलाकारों ने बहुत अच्छा काम किया. मैं अक्षय (खन्ना) को बहुत समय बाद देख रही हूं. वह कमाल के थे. बिल्कुल कमाल के." बता दें कि धुरंधर ने रिलीज़ के चार दिनों में 126 करोड़ रुपये कमाए हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Akshaye Khanna, Dhruvandhar, Dhurandhar, Dhurandhar Akshaye Khanna, Dhurandhar News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com