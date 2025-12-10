'धुरंधर' में अक्षय खन्ना ने कॉपी किए पापा विनोद खन्ना के डांस स्टेप! 36 साल पुराना वीडियो देख कहेंगे- जैसा बाप वैसा बेटा

सिनेमाघरों पर इन दिनों एक ही फिल्म छाई हुई है. वो फिल्म है धुरंधर, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई हुई है. धुरंधर में रणवीर सिंह के साथ अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और आर माधवन अहम किरदार निभाते नजर आए हैं. सबकी एक्टिंग की खूब तारीफ हो रही है मगर एक शख्स है जिन्होंने पूरी लाइमलाइट लूट ली है. वो शख्स कोई और नहीं बल्कि अक्षय खन्ना हैं. अक्षय खन्ना का वीडियो से एक क्लिप वायरल हो रहा है. जिसमें वो एंट्री करते हुए डांस कर रहे हैं. अक्षय ने ये डांस अपने पापा विनोद खन्ना का कॉपी किया है. विनोद खन्ना का पुराना वीडियो अब वायरल हो रहा है. जिसमें वो सेम डांस करते नजर आ रहे हैं.

Akshaye Khanna copied the steps of his father Vinod Khanna sahab in #Dhurandhar ????



अक्षय ने किया पापा को कॉपी

अक्षय खन्ना का डांस वीडियो खूब वायरल हो रहा है. इसमें वो जैसे ही एंट्री करते हैं इस गाने पर डांस करते नजर आ रहे हैं. वो स्टेप उन्हें कोरियोग्राफर ने नहीं बताए थे बल्कि उन्होंने खुद किए थे. उनके क्लिप को लोग खूब पसंद कर रहे हैं. अब इसी बीच विनोद खन्ना का वीडियो सामने आया है जिसमें वो एक इवेंट में रेखा के साथ सेम स्टेप करते नजर आ रहे हैं. दोनों वीडियो को साथ देखने पर यह समझना मुश्किल नहीं कि अक्षय ने अपने पिता के अंदाज को खूबसूरती से रिपीट किया है.

फैंस ने किए कमेंट

वायरल हो रहे डांस वीडियो पर फैंस जमकर रिएक्ट कर रहे हैं. एक ने लिखा- अपने पापा की कॉपी की है, सही है. दूसरे ने लिखा-अक्षय खन्ना ने धुरंधर में अपने पिता विनोद खन्ना साहब के स्टेप्स को कॉपी किया. एक ने तो अक्षय खन्ना का सेम स्टेप वाला वीडियो ही शेयर कर दिया है. बता दें फिल्म में रणवीर सिंह से ज्यादा अक्षय खन्ना की तारीफ हो रही है. सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि फिल्म में रणवीर सिंह सहित बाकी स्टार्स शानदार थे, लेकिन अक्षय खन्ना ने अपनी स्क्रीन प्रेजेंस और ट्रिब्यूट डांस से शो ही चुरा लिया है.