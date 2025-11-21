विज्ञापन

इस एक्टर से डरते थे अक्षय कुमार, खतरे में डाल दिया था शाहरुख खान का करियर, एक गलती से बना बी-ग्रेड फिल्मों का हीरो

आज हम आपको एक ऐसे एक्टर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने बॉलीवुड में शानदार शुरुआत की और 'अगला राजेश खन्ना' का नाम कमाया, लेकिन एक गलती की वजह से करियर बर्बाद हो गया.

इस एक्टर से डरते थे अक्षय कुमार, शाहरुख को स्टारडम में देते थे टक्कर
जब भी हम बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर की बात करते हैं, हमारे दिमाग में राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र जैसे बड़े एक्टर के नाम आते हैं. वहीं आज के समय की बात करें तो सलमान खान, अक्षय कुमार और शाहरुख खान की गिनती बेहतरीन एक्टर में की जाती है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे एक्टर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने बॉलीवुड में शानदार शुरुआत की और 'अगला राजेश खन्ना' का नाम कमाया, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट के कारण उनकी करियर की तेज रफ्तार रुक गई. बता दें, अगर वह यह कॉन्ट्रैक्ट साइन न करते तो शाहरुख खान की बॉलीवुड में एंट्री फिल्म 'दीवाना' से नहीं होती. आइए जानते हैं उनका नाम.

कौन हैं वो एक्टर?

हम जिस एक्टर की बात कर रहे हैं, उनका नाम पृथ्वी वजीर है, जिन्होंने साल 1992 में दिव्या भारती के साथ फिल्म 'दिल का क्या कसूर' से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी. इस फिल्म को लोगों ने काफी पसंद किया था. उस समय फिल्म में पृथ्वी वजीर की एक्टिंग को काफी पसंद किया गया था, वहीं मीडिया ने उन्हें अगला राजेश खन्ना का टैग भी दिया था. बता दें, इस फिल्म की सफलता के बाद वे रातोंरात स्टार बन गए और एक के बाद एक उन्हें कई फिल्मों के ऑफर आने लगे थे.

रोमांटिक हीरो बन गए थे पृथ्वी वजीर

जब भी हम रोमांटिक हीरो की बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले  शाहरुख खान का नाम आता है, लेकिन एक समय था जब रोमांटिक हीरो की भूमिका के लिए सिर्फ पृथ्वी वजीर को ही चुना जाता था. उस समय ऐसा कहा जाता था कि किसी फिल्म में रोमांटिक हीरो की जगह सिर्फ पृथ्वी ही भर सकते हैं. उस समय पृथ्वी का रुतबा ऐसा था कि उनसे अक्षय, अजय, गोविंदा जैसे बड़े-बड़े हीरो को उनसे डर लगा करता था.

इस कॉन्ट्रैक्ट ने सब कुछ कर दिया तबाह

पृथ्वी ने अपने करियर की शुरुआत में जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, वही उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत साबित हुआ और इसी कॉन्ट्रैक्ट ने उनका पूरा करियर तबाह कर दिया. बता दें, उन्होंने जिस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था, उसमें लिखा था कि वह किसी अन्य प्रोडक्शन हाउस की फिल्में नहीं कर सकते हैं. जिसकी वजह से उन्हें 'डर' और 'दीवाना' जैसी फिल्में गंवानी पड़ी थी. फिल्म 'दीवाना' से ही शाहरुख खान की बॉलीवुड में एंट्री हुई थी. अगर पृथ्वी उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन न कर 'दीवाना' कर लेते, तो शायद आज कहानी कुछ और होती.

इंटरव्यू में बताया- कॉन्ट्रैक्ट का सच

साल 2021 में झकास बॉलीवुड को दिए एक इंटरव्यू में पृथ्वी ने खुलासा किया, "मैं एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में बुरी तरह से फंस गया था जिसमें न चाहते हुए भी बाहर नहीं निकल पा रहा था.  उस समय मैं जानता था कि अब मेरा मेरा करियर डूब रहा है. जिस समय मैंने वह कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, उस समय मैं अपने करियर के पीक पर था, लेकिन मेरी एक गलती से सब कुछ बर्बाद हो गया और मैं कई अच्छी और सुपरहिट फिल्मों से हाथ धो बैठा".

B और C ग्रेड फिल्मों में करना पड़ा काम

जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तब पृथ्वी का करियर पहले जैसा नहीं रहा, जैसा शुरुआती दौर में था. जिसके बाद उन्होंने साल 1994 में टीवी की दुनिया में कदम रखा. वहीं जहां फिल्मों में उन्हें लीड रोल मिला करते थे, वहीं उन्होंने दरार, गुलाम और होगी प्यार की जीत जैसी फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स किए.

पृथ्वी ने अपने करियर में 'चुड़ैल की रात' और 'कोठेवाली' जैसी B और C-ग्रेड फिल्मों में भी काम किया था. यही नहीं उन्होंने कम बजट वाली फिल्में जैसे 'हमराज' और 'जिमी' में भी काम किया था. बता दें, जिस कॉन्ट्रैक्ट ने उनके करियर को खराब कर दिया था, उसके बाद भी उन्होंने एक्टिंग को छोड़ा नहीं. आखिरी बार उन्हें 2024 में आई फिल्म 'धाकड़' में एक छोटी सी भूमिका में देखा गया था.






 

