इस बच्चे के सामने फीका पड़ने लगा था अक्षय कुमार का स्टारडम, हिट फिल्म के बाद डिप्रेशन तो छोड़ा बॉलीवुड

90 के दशक में बॉलीवुड में एक ऐसा चेहरा आया था जिसकी लंबी कद काठी, आकर्षक व्यक्तित्व और दमदार एक्टिंग ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा. उनका स्टाइल, फिटनेस और बॉडी शॉडी इतनी इंप्रेसिव थी कि फैंस अक्सर उन्हें अक्षय कुमार से कंपेयर करने लगे. कई लोग तो मानते थे कि अगर चीजें थोड़ी अलग होतीं तो वो अक्षय कुमार की जगह भी ले सकते थे. उनकी पर्सनालिटी इतनी आकर्षक थी कि हर कोई उन्हें एक बड़े स्टार के रूप में देखने की उम्मीद करता था. तस्वीर में दिख रहा ये बच्चा वही स्टार है. जिसे लोग काफी प्रॉमिसिंग स्टार समझ रहे थे. लेकिन एक फिल्म की कामयाबी ने पूरी कहानी ही बदल कर रख दी.

हिट फिल्म और डिप्रेशन का दौर

ये बच्चा है रजत बेदी. जो इन दिनों बैड्स ऑफ बॉलीवुड से कमबैक कर रंग जमा रहे हैं. रजत बेदी ने फिल्म ‘कोई… मिल गया' में राज सक्सेना का किरदार निभाकर घर घर में पहचान बनाई. लेकिन इस हिट फिल्म में उनके कई इंपोर्टेंट सीन काट दिए गए और प्रमोशनल इवेंट्स में भी उन्हें शामिल नहीं किया गया. इस एक्सपीरियंस ने उन्हें गहरी निराशा और डिप्रेशन में डाल दिया. रजत ने एक इंटरव्यू में खुलासा भी किया कि जब उन्होंने देखा कि फिल्म में प्रीति जिंटा और ऋतिक रोशन के साथ उनके कई सीन कट हो गए हैं, तो उन्हें लगा कि उनका करियर अब सही दिशा में नहीं है. इसके बाद उन्होंने एक्टिंग से ब्रेक लिया और कनाडा जाकर नया जीवन शुरू किया. वहां उन्होंने कंस्ट्रक्शन का बिजनेस शुरू किया और परिवार के साथ एक नई जिंदगी शुरू की.

कमबैक और नई पहचान

फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहने के बावजूद, रजत बेदी ने एक्टिंग को कभी पूरी तरह नहीं छोड़ा. उन्होंने हिंदी के अलावा साउथ फिल्मों और पंजाबी फिल्मों में भी काम किया. 2023 में रिलीज हुई फिल्म ‘गोल गप्पे' में दर्शकों को उनकी मौजूदगी का अहसास हुआ. उनके किरदारों में वही दम और फिटनेस आज भी देखने को मिलता है. रजत की कहानी ये दिखाती है कि असली टैलेंट कभी खोता नहीं. बैड्स ऑफ बॉलीवुड से उनके कमबैक ने साबित किया कि मेहनत और जुनून से ही असली पहचान बनती है.