'द डर्टी पिक्चर' से 'हक' तक...इमरान हाशमी की 15 फिल्मों का कलेक्शन, क्या 'हक' होगी हिट?

इमरान हाशमी बॉलीवुड के उन सितारों में से हैं जिनकी फिल्मों ने एक दौर में सिनेमाघरों में जबरदस्त धूम मचाई थी. अपने रोमांटिक, थ्रिलर और इंटेंस किरदारों के लिए मशहूर इमरान अब एक बार फिर सुर्खियों में हैं अपनी आने वाली फिल्म ‘हक' को लेकर. फैंस को उम्मीद है कि ये फिल्म इमरान के करियर के लिए नई उड़ान लेकर आएगी. इससे पहले 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' ने पहले ही इमरान हाशमी के छोटे से कमबैक को भी काफी इंप्रेसिव बना ही दिया है. एक दौर ऐसा भी था जब इमरान हाशमी की फिल्में जमकर कमाई किया करती थीं. आइए जानते हैं इमरान हाशमी की अब तक की टॉप 15 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के बारे में, जिन्होंने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया.
Top 15 Highest Grossing Emraan Hashmi Films in India (Nett Collection)— Indian Box Office (@TradeBOC) November 5, 2025
1️⃣ #TheDirtyPicture (2011) – ₹80 Cr
2️⃣ #Baadshaho (2017) – ₹78.10 Cr
3️⃣ #Raaz3 (2012) – ₹70.07 Cr
4️⃣ #OnceUponATimeInMumbaai (2010) – ₹55.47 Cr
5️⃣ #Murder2 (2011) – ₹47.90 Cr
6️⃣ #Jannat2 (2012) – ₹42.50… https://t.co/RH2nYRYvEh pic.twitter.com/jbV3PVzkuO
इमरान हाशमी का सुनहरा दौर
इमरान हाशमी के करियर की सबसे बड़ी हिट रही ‘द डर्टी पिक्चर' (2011). ट्विटर हैंडल इंडियन बॉक्स ऑफिस के पोस्ट के मुताबिक इस फिल्म ने करीब 80 करोड़ रु. की नेट कमाई की थी. इसके बाद ‘बादशाहो' (2017) ने 78.10 करोड़ रु. और ‘राज 3' (2012) ने 70.07 करोड़ रु. की कमाई कर इमरान की टॉप फिल्मों में जगह बनाई.
‘वन्स अपॉन अ टाइम इन मुंबई' (2010) और ‘मर्डर 2' (2011) जैसी फिल्मों ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल की बल्कि इमरान को दर्शकों के बीच एक मजबूत पहचान भी दी. उस दौर में हर साल उनकी एक फिल्म थिएटरों में धमाल मचाती थी.
रोमांस से हॉरर तक, हर जॉनर में छोड़ी छाप
इमरान हाशमी ने अपने करियर में कई अलग अलग जॉनर की फिल्मों में काम किया. ‘जन्नत' (2008) और ‘जन्नत 2' (2012) जैसी रोमांटिक-थ्रिलर फिल्मों से लेकर ‘राज रिबूट' (2016) और ‘एक थी डायन' (2013) जैसी हॉरर फिल्मों तक. ‘हमारी अधूरी कहानी' (34.43 करोड़ रु.), ‘अजहर' (33.03 करोड़ रु.) और ‘राज- द मिस्ट्री कंटीन्यूज' (25.50 करोड़ रु.) ने भी दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी. अब सबकी नजर उनकी आने वाली फिल्म ‘हक' पर है. अगर ये हिट रही, तो इमरान एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर अपने पुराने जादू को दोहरा सकते हैं.
