विज्ञापन

'द डर्टी पिक्चर' से 'हक' तक...इमरान हाशमी की 15 फिल्मों का कलेक्शन, क्या 'हक' होगी हिट?

इमरान हाशमी एक समय बॉक्स ऑफिस के बाजीगर हुआ करते थे. लेकिन फिर समय बदला और सब पीछे छूट गया. अब वे एक बार फिर हक के जरिये बॉक्स ऑफिस पर अपना दम दिखाने के लिए आए हैं. आइए जानते हैं उनकी 15 फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में.

Read Time: 2 mins
Share
'द डर्टी पिक्चर' से 'हक' तक...इमरान हाशमी की 15 फिल्मों का कलेक्शन, क्या 'हक' होगी हिट?
इमरान हाशमी की 15 फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

इमरान हाशमी बॉलीवुड के उन सितारों में से हैं जिनकी फिल्मों ने एक दौर में सिनेमाघरों में जबरदस्त धूम मचाई थी. अपने रोमांटिक, थ्रिलर और इंटेंस किरदारों के लिए मशहूर इमरान अब एक बार फिर सुर्खियों में हैं अपनी आने वाली फिल्म ‘हक' को लेकर. फैंस को उम्मीद है कि ये फिल्म इमरान के करियर के लिए नई उड़ान लेकर आएगी. इससे पहले 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' ने पहले ही इमरान हाशमी के छोटे से कमबैक को भी काफी इंप्रेसिव बना ही दिया है. एक दौर ऐसा भी था जब इमरान हाशमी की फिल्में जमकर कमाई किया करती थीं. आइए जानते हैं इमरान हाशमी की अब तक की टॉप 15 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के बारे में, जिन्होंने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया.

इमरान हाशमी का सुनहरा दौर

इमरान हाशमी के करियर की सबसे बड़ी हिट रही ‘द डर्टी पिक्चर' (2011). ट्विटर हैंडल इंडियन बॉक्स ऑफिस के पोस्ट के मुताबिक इस फिल्म ने करीब 80 करोड़ रु. की नेट कमाई की थी. इसके बाद ‘बादशाहो' (2017) ने 78.10 करोड़ रु. और ‘राज 3' (2012) ने 70.07 करोड़ रु. की कमाई कर इमरान की टॉप फिल्मों में जगह बनाई.

‘वन्स अपॉन अ टाइम इन मुंबई' (2010) और ‘मर्डर 2' (2011) जैसी फिल्मों ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल की बल्कि इमरान को दर्शकों के बीच एक मजबूत पहचान भी दी. उस दौर में हर साल उनकी एक फिल्म थिएटरों में धमाल मचाती थी.

रोमांस से हॉरर तक, हर जॉनर में छोड़ी छाप

इमरान हाशमी ने अपने करियर में कई अलग अलग जॉनर की फिल्मों में काम किया. ‘जन्नत' (2008) और ‘जन्नत 2' (2012) जैसी रोमांटिक-थ्रिलर फिल्मों से लेकर ‘राज रिबूट' (2016) और ‘एक थी डायन' (2013) जैसी हॉरर फिल्मों तक. ‘हमारी अधूरी कहानी' (34.43 करोड़ रु.), ‘अजहर' (33.03 करोड़ रु.) और ‘राज- द मिस्ट्री कंटीन्यूज' (25.50 करोड़ रु.) ने भी दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी. अब सबकी नजर उनकी आने वाली फिल्म ‘हक' पर है. अगर ये हिट रही, तो इमरान एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर अपने पुराने जादू को दोहरा सकते हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Emraan Hashmi, Haq Box Office Collection, Emraan Hashmi Haq, The Dirty Picture, Emraan Hashmi Bads Of Bollywood
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com