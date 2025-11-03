विज्ञापन

जब बैड्स ऑफ बॉलीवुड डायरेक्ट करने को लेकर कन्फ्यूज थे आर्यन खान, फिर पापा शाहरुख ने ऐसे की मदद

अपने इस साल के जन्मदिन पर फैन्स से मुलाकात में शाहरुख खान ने न सिर्फ अपनी चिर-परिचित मुस्कुराहट और हाजिरजवाबी से सबका दिल जीता, बल्कि बेटे आर्यन खान के क्रिएटिव सफर के बारे में भी खुलकर बात की.

नई दिल्ली:

अपने इस साल के जन्मदिन पर फैन्स से मुलाकात में शाहरुख खान ने न सिर्फ अपनी चिर-परिचित मुस्कुराहट और हाजिरजवाबी से सबका दिल जीता, बल्कि बेटे आर्यन खान के क्रिएटिव सफर के बारे में भी खुलकर बात की. जब एक फै़न ने पूछा कि जब आर्यन ने डायरेक्शन का फैसला लिया तो आपने उसे क्या सलाह दी, तो शाहरुख ने बेहद ईमानदारी से कहा, “आर्यन शुरू में पक्का नहीं था कि बैड्स ऑफ बॉलीवुड वो खुद डायरेक्ट करे या किसी और को करने दे.” शाहरुख ने बताया, “आर्यन और सुहाना दोनों ही क्रिएटिव फील्ड में रुचि रखते हैं. सुहाना की दिलचस्पी एक्टिंग में है, जबकि आर्यन को लिखने और डायरेक्ट करने में मजा आता है. मैं ज्यादा दखल नहीं देता, क्योंकि मेरा मानना है कि क्रिएटिव लोगों को बहुत ज्यादा सलाह की जरूरत नहीं होती.”

उन्होंने यह भी बताया कि आर्यन की टीम जिसमें बिलाल और बाकी लोग शामिल हैं, इस प्रोजेक्ट पर काफी मेहनत कर रहे है. शाहरुख ने कहा, “शुरुआत में आर्यन सोच में था कि वो खुद डायरेक्ट करे या किसी और को दे दे. लेकिन मैंने हमेशा महसूस किया है कि जो अपनी कहानी खुद लिखते हैं और उसे खुद डायरेक्ट भी करते हैं, वो बेहतर निर्देशक बनते हैं.” उन्होंने मुस्कुराते हुए जोड़ा, “मैं पिता के तौर पर बस उन्हें हौसला देता हूं, हुक्म नहीं. मैं नहीं चाहता कि उन पर यह बोझ हो कि ‘पापा शाहरुख खान हैं तो उनकी बात माननी ही पड़े.' मैं नहीं चाहता कि वे मेरा नाम अपने सिर पर बोझ की तरह ढोएं.”

बैड्स ऑफ बॉलीवुड आर्यन का बतौर डायरेक्टर पहला प्रोजेक्ट है, जो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बन रहा है. शाहरुख के मुताबिक, बेटे ने आखिरकार डायरेक्शन की जिम्मेदारी खुद लेने का फैसला एक ईमानदार बातचीत के बाद लिया. “मैंने उससे कहा, दिल कहता है तो खुद डायरेक्ट करो, देखो क्या होता है. सबसे बुरा क्या होगा? हो सकता है चीजें परफेक्ट न हों, लेकिन तुम सीख तो लोगे.”

शाहरुख ने अपनी पैरेंटिंग फिलॉसफी को एक लाइन में समेट दिया, “क्रिएटिव लोगों को जब आजादी मिलती है, तो वे कमाल कर जाते हैं. बार-बार बताने से उनका जादू कम हो जाता है.” आर्यन खान की बैड्स ऑफ बॉलीवुड रिलीज के बाद से ही चर्चा में है पुरानी बॉलीवुड फिल्मों को दिलचस्प अंदाज में याद करती इस सीरीज में मेटा ह्यूमर, अप्रत्याशित कैमियो और इंडस्ट्री पर चुटीली टिप्पणियां हैं. पहला सीजन सुपरहिट रहा और अब फैन्स बेसब्री से दूसरे सीजन का इंतजार कर रहे हैं.

