आमिर, सलमान, सैफ, आमिर खान, अक्षय और अजय को ऑफर हुई थी बॉर्डर, जानें सनी देओल को कैसे मिली ब्लॉकबस्टर मूवी

जेपी दत्ता की 1997 में आई फिल्म ‘बॉर्डर' आज भी देशभक्ति सिनेमा की सबसे यादगार फिल्मों में गिनी जाती है. सनी देओल, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना और जैकी श्रॉफ जैसे सितारों की दमदार परफॉर्मेंस ने इसे आइकॉनिक बना दिया. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि पर्दे पर नजर आने से पहले इस फिल्म के कई अहम किरदारों के लिए मेकर्स ने कई बड़े सुपरस्टार्स से संपर्क किया था. किसी ने बिजी शेड्यूल की वजह से मना कर दिया तो किसी को रोल छोटा या गंभीर लगा. आइए जानते हैं उन सितारों के बारे में, जिन्हें ‘बॉर्डर' का ऑफर मिला था लेकिन बात बन नहीं पाई.

सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर के लिए कई ऑप्शन

अक्षय खन्ना से पहले सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर का किरदार आमिर खान, सलमान खान, सैफ अली खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार जैसे सितारों को ऑफर किया गया था. आमिर खान उस समय ‘इश्क' की शूटिंग में व्यस्त थे. सलमान खान गंभीर रोल करने के मूड में नहीं थे इसलिए वो बॉर्डर का हिस्सा नहीं बनें. जबकि सैफ अली खान इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना रहे थे. अजय देवगन मल्टीस्टारर फिल्मों से दूरी बनाए हुए थे. अक्षय कुमार को भी रोल मिला था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने भी रोल से इंकार कर दिया.

भैरों सिंह और विंग कमांडर एंडी का किस्सा

‘भैरों सिंह' का दमदार किरदार पहले ‘जानी दुश्मन' फेम अरमान कोहली को ऑफर हुआ था, लेकिन आखिरकार ये रोल सुनील शेट्टी की झोली में गया. वहीं विंग कमांडर एंडी के रोल में पहले संजय दत्त कास्ट हो चुके थे. लेकिन उस वक्त अपने कानूनी मामलों में फंसे होने की वजह से वो फिल्म नहीं कर पाए. बाद में ये रोल जैकी श्रॉफ ने निभाया.

फीमेल रोल्स भी बदले गए

जैकी श्रॉफ की गर्लफ्रेंड का रोल सपना बेदी ने किया. लेकिन पहले ये किरदार सोनाली बेंद्रे को ऑफर हुआ था. सनी देओल की पत्नी के रोल के लिए जूही चावला और मनीषा कोइराला का नाम भी सामने आया. दोनों ही एक्ट्रेसेज को रोल छोटा लगा, जिसके बाद तब्बू को ये किरदार मिला.

छोटे लेकिन अहम किरदार

‘जो जीता वही सिकंदर' फेम मामिक को मथुरा दास का रोल ऑफर हुआ था, लेकिन डायरेक्टर से मतभेद के चलते उन्होंने फिल्म छोड़ दी. बाद में ये रोल सुदेश बेरी ने निभाया. कुल मिलाकर, ‘बॉर्डर' उन फिल्मों में से है जहां कई सितारों की किस्मत जुड़ते-जुड़ते रह गई, लेकिन जो कास्ट फाइनल हुई, उसने इतिहास रच दिया.