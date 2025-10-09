विज्ञापन

पैसे बचाने के लिए जब अक्षय कुमार के प्रोड्यूसर ने कपड़े की जगह किया ये जुगाड़, बोले- 1 रुपये में मेरी चार...

अक्षय कुमार ने अपने करियर में कई फिल्मों में काम किया है. उन्होंने करियर की शुरुआत में एक फिल्म में काम किया था जिसमें प्रोड्यूसर ने दिमाग लगाकर पैसे बचा लिए थे.

पैसे बचाने के लिए जब प्रोड्यूसर ने कपड़े की जगह खरीदे थे पेपर
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार अपनी शानदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्हें बॉलीवुड में 3 दशक से ज्यादा समय हो चुका है. उन्होंने कई फिल्में की हैं और अब वो खुद भी प्रोड्यूसर बन चुके हैं. अक्षय कुमार हाल ही में कपिल शर्मा के शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो में गए थे. जहां पर उन्होंने अपनी एक फिल्म की शूटिंग का खुलासा किया जहां पर प्रोड्यूसर ने अपना दिमाग लगाकर खूब पैसा बचा लिया था. अक्षय कुमार ने ये किस्सा बड़े ही मजेदार अंदाज में सुनाया. जिसके बाद हर कोई वहां जोर-जोर से हंसने लगा.

प्रोड्यूसर ने बचाए पैसे

अक्षय कुमार ने कहा- मैंने एक फिल्म की थी डांसर. ये बहुत पुरानी बात है. शायद मेरी सेकंड या थर्ड फिल्म है. उसके अंदर मैं व्हाइट शर्ट और ब्लू जीन्स पहनकर आया था. तो डायरेक्टर ने कहा ये डांसर है ना तो इसे व्हाइट शर्ट नहीं, 6-7 कलरफुल शर्ट्स लेकर आओ. तो प्रोडक्शन वाले ने कहा, जी डायरेक्टर ने कहा है 6-7 रंगीन लाल पीली शर्ट चाहिए. मुझे आज भी याद है अर्चना जी प्रोड्यूसर जो था वो उठकर गया कैमरा वाले के पास. उसने कान में बोला उसके कुछ. उसके बाद कैमरामैन ने उसे देखा. कैमरामैन गया डायरेक्टर के पास. कौन से कलर की शर्ट चाहिए. तो वो बोला येलो. चवन्नी, एक चवन्नी में बहुत बड़ा जिलेटिन पेपर आता है. उसने सारी लाइटों पर वो येलो कलर का पेपर डाल दिया. मेरी शर्ट जो थी वो येलो, पैंट जो मेरी थी वो भी येलो और मेरा चेहरा भी येलो हो गया था. मेरे प्रोड्यूसर ने पूरे 1 रुपये में मेरी चार कलरफुल शर्ट हो गई हैं. सब जगह उन्होंने जिलेटिन लगा दिए

वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंट की बात करें अक्षय कुमार की हाल ही में जॉली एलएलबी 3 रिलीज हुई है. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है. फिल्म में अक्षय के साथ अरशद वारसी लीड रोल में नजर आए हैं.

