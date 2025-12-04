धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म में नजर आएंगी अक्षय कुमार की भांजी, खिलाड़ी मामा बोले- हम भाटिया...

अक्षय कुमार मनोरंजन जगत में अपनी काबिलियत के दम पर आज भी राज कर रहे हैं. अब फिल्म 'इक्कीस' से उनकी भांजी सिमर भाटिया डेब्यू करने जा रही हैं. बुधवार को अपनी भांजी पर गर्व करते हुए अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी. अक्षय कुमार ने इंस्टाग्राम पर सिमर की तस्वीर पोस्ट की, जिसके साथ उन्होंने लिखा, "जब तुम्हें मैंने अपनी गोद में एक नन्हें बच्चे की तरह पकड़ा था और अब तुम्हें मनोरंजन जगत में कदम रखते देख रहा हूं, जिंदगी सच में एक पूरा चक्कर लगा चुकी है. सिमर, मैंने तुम्हें एक शर्मिली लड़की से लेकर आत्मविश्वास से भरी लड़की बनते हुए देखा है. मुझे पता है कि तुम्हारे लिए ये सफर आसान नहीं होगा."

अक्षय ने सिमर पर विश्वास करते हुए कहा कि यह सफर भले ही आसान नहीं होगा, लेकिन सिमर यह कर लेंगी और हमेशा परिवार की पहचान बनेंगी. उन्होंने लिखा, "हम भाटिया का एक आसान नियम है कि काम करो, तो दिल से करो और बस ऊपर वाले का जादू देखो. मुझे तुम पर बहुत गर्व है. दुनिया अब सिमर भाटिया को जानेगी, लेकिन मेरे लिए तुम हमेशा से एक स्टार रही हो. जाओ, चमकती रहो. जय महादेव."

श्रीराम राघवन द्वारा निर्देशित फिल्म में सिमर अगस्त्य नंदा की प्रेमिका की भूमिका अदा करती नजर आएंगी. फिल्म का निर्माण मैडॉक फिल्म्स और दिनेश विजन ने मिलकर किया है. फिल्म में अगस्त्य और सिमर के अलावा, स्वर्गीय धर्मेंद्र, जयदीप अहलावत और सिकंदर खेर भी अहम भूमिका में नजर आएंगे.

इससे पहले मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया था. बुधवार को फिल्म का रोमांटिक गाना 'सितारे' रिलीज किया गया, जिसे दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है. यह फिल्म 1971 के भारत-पाक युद्ध में शहादत देने वाले परमवीर चक्र विजेता सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की सच्ची कहानी पर आधारित है. फिल्म में अगस्त्य नंदा अरुण खेत्रपाल की भूमिका में नजर आएंगे, जबकि धर्मेंद्र उनके पिता ब्रिगेडियर एमएल. खेत्रपाल के किरदार में दिखेंगे.