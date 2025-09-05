विज्ञापन

पंजाब बाढ़ राहत के लिए अक्षय कुमार ने दिए 5 करोड़, बोले- ये दान नहीं, मेरी सेवा है




बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार हमेशा से मुश्किल घड़ी में मदद के लिए आगे आते रहे हैं. एक बार फिर उन्होंने बड़ा कदम उठाते हुए पंजाब में आई भयंकर बाढ़ से जूझ रहे लोगों की सहायता के लिए 5 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया है. पंजाब इन दिनों अपनी इतिहास की सबसे भीषण बाढ़ का सामना कर रहा है. राहत और पुनर्वास का काम जारी है, ऐसे में अक्षय का योगदान प्रभावित परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है.

अक्षय कुमार ने इस मदद की घोषणा करते हुए कहा, "मैं अपनी सोच पर कायम हूं. हां, मैंने 5 करोड़ रुपये दिए हैं ताकि बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री खरीदी जा सके. लेकिन मैं किसी को ‘दान' नहीं कर रहा हूं. जब मुझे मदद करने का अवसर मिलता है, तो मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं. मेरे लिए यह मेरी सेवा है, मेरा छोटा-सा योगदान है. मैं प्रार्थना करता हूं कि यह आपदा जल्दी खत्म हो और पंजाब के भाई-बहन जल्द सामान्य जीवन में लौट सकें. रब मेहर करे".

अक्षय कुमार के इस कदम ने एक बार फिर साबित किया है कि वे सिर्फ पर्दे पर ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी हीरो हैं. यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने आपदा या संकट की घड़ी में लोगों की मदद की हो. इससे पहले भी वह चेन्नई बाढ़, कोविड-19 महामारी और शहीदों के परिवारों के लिए ‘भारत के वीर' पहल के जरिए बड़ी राशि दे चुके हैं.

उनका कहना कि यह 'सेवा' है, ‘दान' नहीं', उनकी संवेदनशील सोच और जिम्मेदारी को दर्शाता है. अक्षय कुमार का यह योगदान निश्चित तौर पर पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत लेकर आएगा और लोगों को यह संदेश देगा कि मुश्किल समय में साथ खड़ा होना ही असली सेवा है.

