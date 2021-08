अक्षय कुमार ने वाणी कपूर के साथ किया रोमांटिक डांस, यूं दिखी शानदार केमेस्ट्री...देखें Video

वाणी कपूर ने अक्षय कुमार के साथ किया डांस

वाणी कपूर (Vaani Kapoor) ने अपना ये डांस वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. इस वीडियो में वाणी कपूर (Vaani Kapoor) अभिनेता अक्षय कुमार (Akshay Kumar) के साथ अपनी ही आने वाली फिल्म बेल बॉटम के सॉन्ग 'मरजावां' (Marjaawaan) पर रोमांटिक डांस करती नजर आ रही हैं. वीडियो में दोनों की केमेस्ट्री जबरदस्त लग रही है. इस वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है 'Reliving the #Marjaawaan moment with @akshaykumar again Create your versions of #Marjaawaan with your partner. I'll reshare some of the best entries on my story'. फैन्स को उनकी जोड़ी काफी पसंद आ रही है.

वाणी कपूर की आने वाली फिल्में

बता दें, वाणी, अक्षय कुमार के साथ 'बेल बॉटम' की शूटिंग यूके में पूरी करके इंडिया वापस आ गई हैं. उनकी फिल्म बेलबॉटम एक जासूसी थ्रिलर है और इसमें वह अक्षय कमार के अपोजिट नजर आएंगी. यह 1980 के बैकड्रॉप में बनी फिल्म है. अक्षय कुमार और वाणी कपूर के अलावा फिल्म में लारा दत्ता, हुमा कुरैशी और कई बॉलीवुड कलाकार नजर आने वाले हैं. अक्षय की इस फिल्म को रंजीत एम तिवारी डायरेक्ट कर रहे हैं. इसी के साथ वाणी के पास इस वक्त रणबीर कपूर-स्टारर 'शमशेरा' के अलावा, आयुष्मान खुराना के साथ रोमांटिक फिल्म 'चंडीगढ़ करे आशिकी' है में नजर आएंगी इस फिल्म को अभिषेक कपूर डॉयरेक्टर करेंगे.