अक्षय कुमार ने साउथ सुपरस्टार से फिल्मों की कामयाबी को लेकर किया सवाल तो मिला कुछ ऐसा जवाब

साउथ इंडियन सिनेमा लगातार हिंदी भाषी दर्शकों की भी पहली पसंद बन रहा है. पहले इक्के दुक्के ही साउथ इंडियन मूवी कलाकार होते थे जो हिंदी मूवी लवर्स के बीच जाने जाते थे या फिर देश के दूसरे हिस्सों में उनकी फिल्में चला करती थीं. लेकिन अब हालात अलग हैं अब मलयालम सिनेमा ने अपनी ताकत मनवा दी है. और, पूरे देश के दर्शकों के फेवरेट बनते जा रहे हैं. इस सिनेमा ने किस तरह अपना लोहा मनवाया है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अक्षय कुमार भी मलयालम सिनेमा की तारीफ करने पर मजबूर हो गए.

अक्षय कुमार ने की तारीफ

