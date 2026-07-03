घिस-घिस कर चमकी अक्षरा सिंह की किस्मत, हिंदी सिनमा में नया नहीं है भोजपुरिया तड़का

Akshara Singh: भोजपुरी फिल्मों की हीरोइन अक्षरा सिंह फिल्म 'वेलकम टू जंगल' में अभिनेता अक्षय कुमार के साथ आयटम नंबर 'घिस-घिस-घिस' को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म में 'घिस-घिस-घिस' आयटम सांग में अक्षरा सिंह के मूव को खूब पंसद किया जा रहा है. गाने में एक और अक्षय ने जहां भोजपुरी फिल्मों के सिग्नेचर स्टेप को कॉपी करके दर्शकों को दीवाना बनाया, दूसरी ओर अक्षरा के लटके-झटके ने उन्हें झूमने को मजबूर कर दिया हैं.
ये भी पढ़ें-एक फिल्म ने बदली 7-7 सितारों की किस्मत, मूवी ब्लॉकबस्टर हुई तो कहलाए बॉलीवुड के धुरंधर
आयटम सांग से फिर से लौट आया अक्षरा का स्टारडम
भोजपुरी फिल्मों की सुपरहिट एक्ट्रेस में शुमार अक्षरा सिंह और पवन सिंह की जोड़ी कई सुपरहिट फिल्में दी हैं, लेकिन दोनों के बीच हुए अफेयर और फिर ब्रेक अप का सबसे अधिक असर अक्षरा सिंह के करियर को लगा. अक्षरा केवल पवन सिंह की फिल्मों से ही दूर नहीं हुईं, बल्कि भोजपुरी फिल्मों से भी दूर हो गई. अक्षरा एक्टिंग छोड़ सिंगिग करने लगी, थोड़ी सफलता भी मिली, लेकिन इस आयटम सांग से फिर से उनका स्टारडम लौट आया है.
देखते ही बनता है बॉलीवुड फिल्मों में पवन सिंह का क्रेज
भोजपुरी एक्ट्रेस और सिंगर अक्षरा सिंह से पहले भी कई भोजपुरी एक्टर और एक्ट्रेसेज बॉलीवुड में किस्मत आजमा चुकी है. इनमें संभावना सेठ और मोनालिसा प्रमुख हैं, लेकिन भोजपुरी फिल्मों के सुपर स्टार कहलाने वाले अभिनेता पवन सिंह का स्टारडम आज भी सबसे कहीं बड़ा है. फिल्म 'स्त्री-2' में उनके गाए आयटम नंबर 'आई नहीं' ब्लॉकबस्टर रही, जिसके बाद से बॉलीवुड फिल्मों में उनका क्रेज देखते ही बनता है.
ये भी पढ़ें-90 के दशक की वो दबंग एक्ट्रेस, जिसकी खूबसूरती से अधिक उसके मारपीट के किस्से मशहूर हैं!
ये भी पढ़ें-पड़ताल: अलका याज्ञनिक को क्या हुआ है? सहारे के बिना नहीं चल पा रहीं सिंगर, क्यों दो सालों से हैं लोगों से दूर!
बॉलीवुड फिल्मों को लग चुकी है भोजपुरी तड़के की आदत
गौरतलब है पहले भोजपुरी फिल्मों के एक्टर और एक्ट्रेसेस को मौका देने में बॉलीवुड निर्माता-निर्देशक गुरेज करते थे, लेकिन पवन सिंह के 'आई नहीं' गाने को मिली अपार सफलता ने बॉलीवुड को भोजपुरी तड़के की आदत सी लगा दी है, जिसे हालिया रिलीज फिल्म 'वेलकम टू जंगल' के घिस-घिस-घिस गाने से समझा जा सकता है और धमाल-4 का 'फुलौरी बिना चटनी' गाना बॉलीवुड फिल्मों में भोजपुरी तड़के का भविष्य बता रहा है.
Agar aapki zindagi thodi zyada hi ghis rahi hai toh it's time to switch the vibe with #GhisGhisGhis 🧼🔥— Akshay Kumar (@akshaykumar) May 25, 2026
Song Out Now : https://t.co/vNgTizYNWp#WelcomeToTheJungle, the chaos begins in cinemas from 26th June, 2026 🍿 pic.twitter.com/rFZYXCgDkR
वैसे तो बॉलीवुड में भोजपुरी तड़के का इतिहास बहुत पुराना है, जिसकी शुरूआत साल 1930 में रिलीज हुई बॉलीवुड की दूसरी बोलती फिल्म 'इंद्रसभा' से हुई. इस फिल्म में कुल 72 गानें पिराए गए थे, जिसमें से 2 गाने भोजपुरी के थे. एक वक्त वह भी आया था जब भोजपुरी फिल्मों में बॉलीवुड के महानायक भी एक्टिंग करते देखे गए. बिग बी ने अब तक दो भोजपुरी में काम किया है और दोनों फिल्मों के नाम 'गंगा' और 'गंगा देवी' है.
ये भी पढ़ें-बंटवारा-1947: सनी पाजी फिर पाकिस्तान जाएंगे, लेकिन निराश होंगे हार्डकोर फैंस, जानिए किरदार और कहानी?
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं