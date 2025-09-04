विज्ञापन

योगी आदित्यनाथ पर बनीं फिल्म अजेय का ट्रेलर आया सामने, परेश रावल भी आए नजर, फैंस दे रहे रिएक्शन

एक्शन और डायलॉग पैक्ड फिल्म ‘अजेय' का ट्रेलर रिलीज, योगी का दमदार अवतार दिखेगा.

अजेय फिल्म का ट्रेलर आया सामने
नई दिल्ली:

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर बनी फिल्म ‘अजेय- द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी' का ट्रेलर गुरुवार को जारी कर दिया गया. इस फिल्म को 19 सितंबर को रिलीज किया जाना है, जिसका दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. हालांकि, ट्रेलर की शुरुआत में विजुअल के साथ वॉयस ओवर चलता है, जिसमें पूर्वांचल के कद्दावर नेता अवधेश राय की गोली मारकर हत्या से जुड़ी खबर दिखाई जाती है. इसमें बाद गोरखपुर में कर्फ्यू की घोषणा की जानकारी दी जाती है.

इस सीन में एक जीप पर भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ भी दिखाए जाते हैं, जो आगे की सीट पर बैठकर कैमरे से फोटो क्लिक करते हैं. इस सीन के अगले फ्रेम में फिल्म में योगी आदित्यनाथ का किरदार निभा रहे अनंत जोशी की एंट्री होती है, जो एक दमदार डायलॉग बोलते सुनाई देते हैं, ‘'हमेशा अक्ल का नहीं, कभी-कभी बल का प्रयोग भी करना पड़ता है.''

इसके बाद अनंत जोशी का एक्शन अवतार भी दिखाई देता है, जिससे साफ है कि फिल्म में एक्शन और डायलॉग का डबल डोज दर्शकों को मिलने वाला है. एक सीन में अनंत जोशी को कॉलेज में भी दिखाया जाता है, जहां वे राजनीति को मानव सेवा बताते दिखते हैं. एक और सीन में अपने उद्देश्य को खोजते हुए वह अपने गुरुदेव से मिलते हैं, जो कहते हैं ‘'उद्देश्य कठिन है, सब कुछ त्यागना होगा.'' जवाब में अनंत जोशी कहते हैं, ‘'सब कुछ त्याग कर ही आया हूं.'' इसके बाद फिल्म के मार्मिक पहलू को दिखाया जाता है, जहां गुरु की भूमिका में परेश रावल उत्तराधिकारी के बारे में बात करते दिखते हैं. अनंत जोशी के ऑनस्क्रीन माता-पिता अखबार पढ़ते हुए कहते हैं, ‘दो साल बाद बेटा मिला है…'

फिल्म में मां, उसके पुत्र और गुरुदेव के बीच मार्मिक सीन भी दिखाए गए हैं. ‘गंगा तो अब बहेगी,' ‘एक रहोगे तो सेफ रहोगे,' और ‘मेरा बैठना आपको यहां ले आया, सोचिए जिस दिन खड़ा हो गया, उस दिन क्या होगा' जैसे डायलॉग फिल्म के कंप्लीट पैकेज की ओर इशारा करते हैं.

फिल्म में अनंत जोशी के अलावा भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव 'निरहुआ', परेश रावल, पवन मल्होत्रा, राजेश खट्टर, गरिमा विक्रांत सिंह और सरवर आहूजा जैसे कलाकार भी अहम किरदार निभाते दिखेंगे. इस फिल्म का निर्देशन रविंद्र गौतम ने किया है, जबकि संगीत मीत ब्रदर्स ने तैयार किया है. इसकी कहानी लेखक शांतनु गुप्ता की चर्चित किताब 'द मॉन्क हू बिकेम चीफ मिनिस्टर' से प्रेरित है.



