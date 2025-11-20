अजय देवगन की 160 करोड़ में बनी दो फिल्मों ने कमाए थे 396 करोड़, अब इसी धांसू सीरीज का आ रहा पार्ट 3

Ajay Devgn's Raid 3 Preparations Begin: बॉलीवुड के सबसे भरोसेमंद सुपरस्टार अजय देवगन एक बार फिर अपने सबसे दमदार फ्रेंचाइजी में वापसी कर रहे हैं. ‘रेड 3' के साथ. जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, अजय देवगन और डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता तीसरी बार साथ आ रहे हैं, और इस बार स्केल, इमोशन्स और कॉन्फ्लिक्ट पहले की दोनों फिल्मों से कहीं ज्यादा बड़ा होने वाला है. वहीं अब खबर आ रही है कि अजय देवगन की रेड 3 जल्द ही फ्लोर पर जा सकती है. राजकुमार गुप्ता ने इस प्रोजेक्ट की तरफ कदम बढ़ाने शुरू भी कर दिए हैं. उनका इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी अमलीजामा पहनाने का हक भी बनता है क्योंकि उन्होंने इसे एक हिट फ्रेंचाइजी में जो तब्दील कर दिया है.

यह भी पढ़ें: 55 के सैफ और 45 की करीना की रियल लाइफ हिट जोड़ी रील लाइफ में मिसफिट

'रेड' का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

अजय देवगन की 'रेड' साल 2018 में रिलीज हुई थी.

रेड का निर्देशन राजकुमार गुप्ता ने किया था.

फिल्म में इलियाना डीक्रूज और सौरभ शुक्ला के साथ अजय की परफॉर्मेंस को आज भी याद किया जाता है.

फिल्म का बजट लगभग 40 करोड़ रुपये था लेकिन इसने 153 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है.

'रेड 2' का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

अजय देवगन की 'रेड 2' साल 2025 में रिलीज हुई थी.

रेड 2 का निर्देशन भी राजकुमार गुप्ता ने किया था.

रेड 2 में रितेश देशमुख, सौरभ शुक्ला और वाणी कपूर ने अजय देवगन का साथ दिया.

रेड 2 ने 120 करोड़ रुपये के बजट में 243 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.

अजय देवगन की 'रेड 3'

मीडिया रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि 'रेड 3' की स्क्रिप्ट पर इस वक्त तेजी से काम चल रहा है. प्री-प्रोडक्शन मिड-2026 से शुरू होगा और शूटिंग लेट 2026 में फ्लोर पर जाएगी. अजय देवगन फिर से वही निडर, ईमानदार और बेखौफ इनकम टैक्स अधिकारी अमय पटनायक बनकर . लेकिन इस बार कैनवास बहुत बड़ा, बहुत ग्रैंड और बहुत ज्यादा इंटेंस होगा.

संक्षेप में...

रेड अजय देवगन की सुपरहिट फ्रेंचाइजी बन चुकी है. राजकुमार गुप्ता ने पहली ‘रेड' को इतना रियलिस्टिक और पावरफुल बनाया था कि दर्शकों को इसका दूसरा पार्ट खूब पसंद आया. इस बार कहानी में और गहराई, और बड़े ट्विस्ट और और धमाकेदार एक्शन होने की उम्मीद है. वैसे भी बताया जा रहा है कि यह रेड अब तक की सबसे बड़ी और सबसे जटिल रेड होने वाली है. फिलहाल बस इतना कह सकते हैं कि 2027 में जब ‘रेड 3' रिलीज होगी, तो थिएटर में एक बार फिर अमय पटनायक के लिए खूब तालियां गूंजने की उम्मीद की जा सकती है.