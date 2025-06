Raid 2 OTT Release Date: 80 करोड़ के बजट में कमाए थे 235 करोड़, अब ओटीटी पर फ्री में देखिए ये फिल्म

Raid 2 OTT Release Date: अजय देवगन, रितेश देशमुख और वाणी कपूर की फिल्म रेड 2, बॉक्स ऑफिस पर अपनी शानदार कमाई के बाद डिजिटल रिलीज के लिए तैयार है. राजकुमार गुप्ता के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म अब दर्शकों का ध्यान खींचने के लिए तैयार है. क्योंकि स्ट्रीमिंग दिग्गज ने ऑफीशियली अनाउंस कर दिया है कि उनके प्लैटफॉर्म पर बहुत ही जल्द ये फिल्म अवेलेबल होने वाली है.

रेड 2 कब और कहां देखें ?

रेड 2 गुरुवार 26 जून से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने के लिए तैयार है. इसे ऑफीशियल खबर बनाते हुए, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने लिखा, "आज से उल्टी गिनती शुरू (फायर इमोजी) अमय पटनायक एक नए केस और वही पुरानी आग (पंच इमोजी के साथ) के साथ वापस आ गए हैं. 26 जून को नेटफ्लिक्स पर रेड 2 देखें. #Raid2OnNetflix"

Aaj se ulti ginti shuru 🔥Amay Patnaik is back with a new case and the same old fire 👊

Watch Raid 2, out 26 June, on Netflix.#Raid2OnNetflix pic.twitter.com/f06uJB6feQ