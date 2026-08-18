20 साल बाद बेटे संग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचे अजय देवगन, की विशेष पूजा-अर्चना

20 साल बाद बेटे संग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचे अजय देवगनNDTV
बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन ने पवित्र श्रावण महीने के मौके पर नासिक स्थित मशहूर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए और विशेष पूजा-अर्चना की. अजय देवगन अपने बेटे के साथ करीब 20 साल बाद भगवान त्र्यंबकेश्वर के दरबार में पहुंचे. मंदिर पहुंचने पर त्र्यंबकेश्वर मंदिर ट्रस्ट के स्वप्निल शेलार ने अभिनेता का स्वागत किया और उन्हें मंदिर के इतिहास और व्यवस्थाओं की जानकारी दी. अभिनेता की एक झलक पाने के लिए मंदिर परिसर में स्थानीय नागरिकों और उनके प्रशंसकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. अजय देवगन ने त्र्यंबकेश्वर के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और मंदिर परिसर में कुछ समय बिताया.
नासिक से प्रांजल कुलकर्णी की रिपोर्ट.
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