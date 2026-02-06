विज्ञापन

जब नहीं हुई थी अजय देवगन की शादी, उनकी बहन के रिसेप्शन में यूं पहुंचीं थीं काजोल, सलमान-अक्षय पर भारी पड़े थे बॉबी देओल

अजय देवगन की बहन के रिसेप्शन का के थ्रोबेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें लगभग पूरा बॉलीवुड नजर आ रहा है.

जब नहीं हुई थी अजय देवगन की शादी, उनकी बहन के रिसेप्शन में यूं पहुंचीं थीं काजोल, सलमान-अक्षय पर भारी पड़े थे बॉबी देओल
अजय देवगन की बहन के रिसेप्शन में पहुंचा था पूरा बॉलीवुड

बॉलीवुड सेलेब्स के पर्सनल इवेंट से जुड़े वीडियो और फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल होना आम सी बात है. पहले जब सोशल मीडिया का दौर नहीं था तब सिर्फ इंटरव्यूज और किससे कहानियों के जरिए ही स्टार्स की पर्सनल पार्टी और फंक्शन की इनसाइड स्टोरी के बारे में पता चलता था, पर अब डिजिटल दुनिया के इस दौर में आए दिन स्टार्स की वीडियो और फोटोज वायरल होते रहती हैं जिनमें थ्रोबेक भी शामिल होते हैं. जैसे हाल ही में अजय देवगन की बहन नीलम के रिसेप्शन का एक बहुत पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें फिल्मी सितारों का जमावड़ा नजर आ रहा है. इस वीडियो को रेडिट पर शेयर किया गया है.

मां तनूजा के साथ पहुंची थीं काजोल

वायरल वीडियो में आप देखेंगे कि अजय देवगन की बहन का रिसेप्शन बिल्कुल आम लोगों के फंक्शन की तरह हो रहा है. स्टार्स आ रहे हैं और एक-एक कर के दूल्हा दुल्हन के साथ फोटो क्लिक करवा रहे और उन्हें गिफ्ट या पैसों का लिफाफा दे रहे हैं. वीडियो में उस दौर का हर वो कलाकार नजर आ रहा है जिसके बारे में आप सोचेंगे. अजय देवगन की बहन के रिसेप्शन में सलमान खान, अक्षय कुमार, काजोल, अनुपम खेर, बॉबी देओल, राजेश खन्ना, तनुजा, ऋषि कपूर, राजेश खन्ना, ओम पुरी, सुनील शेट्टी और उनकी पत्नी, राज कुमार, प्रेम चोपड़ा, शेखर कपूर, सुभाष घई, शत्रुघन सिन्हा समेत तमाम कलाकार पहुंचे थे.

क्या करती हैं नीलम?

अजय देवगन के पिता वीरू देवगन बॉलीवुड के जानेमाने स्टंट और एक्शन फिल्म डायरेक्टर थे. पिता के बाद अजय ने भी फिल्म लाइन में आने का फैसला किया और इंडस्ट्री के कामयाब हीरो बने. लेकिन उनकी बहन ने एक अलग रास्ता चुना. भले ही उनका बैकग्राउंड फिल्म रहा लेकिन नीलम ने ये लाइन ना चुनकर एंटरप्रेन्योर बनने का फैसला किया. नीलम केे पति भवन गांधी भी एक बिजनेसमैन हैं. नीलम और भवन के दो बेटे हैं दानिश और अमन गांधी. दानिश द बिग बुल, तान्हाजी और हेलीकॉप्टर ईला में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर चुके हैं

