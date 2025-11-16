विज्ञापन

ऐश्वर्या राय की खूबसूरती का ये है राज, सुबह 5.30 पर उठ कर होती है एक्ट्रेस की दिनचर्या शुरू, फिटनेश से लेकर डाइट तक...

ऐश्वर्या राय ने हाल ही में अपना 52वां जन्मदिन मनाया है. एक्ट्रेस 52 साल ही हो गई हैं मगर उनकी खूबसूरती देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है.

Read Time: 2 mins
Share
ऐश्वर्या राय की खूबसूरती का ये है राज, सुबह 5.30 पर उठ कर होती है एक्ट्रेस की दिनचर्या शुरू, फिटनेश से लेकर डाइट तक...
52 की उम्र में भी ऐश्वर्या राय का ग्लो बरकरार
नई दिल्ली:

बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय अपनी एक्टिंग के साथ खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं. ऐश्वर्या 52 साल की हो गई हैं उन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता है. ऐश्वर्या अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखती हैं इस वजह से स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल फॉलो करती हैं. वो अपने लाइफस्टाइल की वजह से ही इतनी खूबसूरत लगती हैं. ऐश्वर्या ने कुछ समय पहले अपने स्किन केयर और ब्यूटी रूटीन के बारे में बताया था. आइए आपको ऐश्वर्या के सीक्रेट के बारे में बताते हैं.

ऐसे करती हैं दिन शुरू

ऐश्वर्या ने बताया था कि उनके दिन की शुरुआत बहुत जल्दी हो जाती है. वो सुबह 5:30 बजे उठ जाती हैं और रोजाना इसी टाइम पर उठती हैं. मैं सोचती हूँ कि हम महिलाएँ एक साथ कई काम करती हैं, और हम दिन भर में इतनी सारी भूमिकाएं निभाती हैं कि मुझे नहीं लगता कि हम वास्तव में घंटों पर फोकस कर पाती हैं.

ये है ब्यूटी सीक्रेट

ऐश्वर्या ने अपनी ग्लोइंग स्किन का राज बहुत ही सिंपल बताया था. महिलाओं को दिनभर में कई काम होते हैं ऐसे में पूरे दिन हाइड्रेट रहना है हाइजीन बनाए रखना बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव है. उसके बाद मॉइश्चराइजिंग रूटीन का सबसे जरुरी पार्ट है. इसे जरूर अपने स्किन केयर रूटीन में शामिल करें. इस तरह से कुछ सिंपल चीजें फॉलो करके ऐश्वर्या अपनी स्किन का खास ध्यान रखती हैं. वो कुछ घरेलू नुस्खों को भी अपनी रूटीन में शामिल करती हैं. वो कुछ फेसपैक घर में ही बनाकर लगाती हैं जो उनकी स्किन के लिए बहुत इफेक्टिव हैं.

डाइट का रखती हैं खास ध्यान

स्किन केयर के साथ स्किन को अंदर से ग्लोइंग बनाने के लिए अपनी डाइट का खास ध्यान रखना भी जरुरी है. वो पूरे दिन में हेल्दी डाइट फॉलो करती हैं. वो स्किन के लिए हेल्दी फूड जरुर खाती हैं. ऐश्वर्या अपनी डाइट में विटामिन सी भी शामिल करती हैं जो स्किन के लिए फायदेमंद होता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aishwarya Rai Beauty Secret, Aishwarya Rai, Aishwarya Rai Lifestyle, Aishwarya Rai Beauty, Aishwarya Rai Instagram
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com