ऐश्वर्या राय बच्चन की नेटवर्थ उड़ा देगी होश, पति अभिषेक बच्चन से कितनी अमीर हैं बच्चन खानदान की बहू?

ऐश्वर्या राय बच्चन का जन्मदिन 1 नवंबर को आता है. ऐश्वर्या राय का जन्म कर्नाटक के मैंगलोर में हुआ था. ऐश्वर्या राय ने 1994 में मिस वर्ल्ड का टाइटल जीता था और दुनियाभर में भारत का नाम रोशन किया था. बॉलीवुड की इस एक्ट्रेस को लेकर अकसर नई-नई रिपोर्टें आती हैं. हालांकि ऐश्वर्या इन दिनों सिनेमा में ज्यादा एक्टिव नहीं हैं, सिर्फ ब्रांड्स के लिए ही वह फैशन शो में शिरकत नजर आती हैं. ऐसे में फैन्स के मन में यह सवाल पैदा होता होगा कि उनकी नेटवर्थ कितनी है? अभिषेक बच्चन से वो कितनी अमीर हैं? आइए आपके इन सारे सवालों का जवाब देते हैं और बताते हैं कि ऐश्वर्या राय बच्चन की नेटवर्थ कितनी है?

ऐश्वर्या राय बच्चन की नेटवर्थ की बात करें तो ये लगभग 880 करो़ड़ रुपये से 900 करोड़ रुपये के बीच बताई जाती है. बेशक वो सिनेमा से कोसों दूर है, लेकिन वे एक ग्लोबल ब्रांड है और उनकी ब्रांड वैल्यू अनमोल है. इसी वजह से वह देश की सबसे अमीर अभिनेत्रियों में शामिल हैं.

1994 में मिस वर्ल्ड का ताज जीतने के बाद ऐश्वर्या ने हिंदी सिनेमा में 1997 की फिल्म और प्यार हो गया से डेब्यू किया. इसके बाद हम दिल दे चुके सनम, देवदास, जोधा अकबर और गुरु जैसी फिल्मों ने उन्हें अभिनय के शिखर पर पहुंचा दिया. फिल्मों की फीस की बात करें तो ऐश्वर्या एक फिल्म के लिए 10 से 12 करोड़ रुपये तक चार्ज करती हैं. वहीं ब्रांड एंडोर्समेंट्स से भी उनकी कमाई बेहद मजबूत है. वो लॉरियल, लक्स, लॉन्जाइनस. कोका कोला जैसे इंटरनेशनल ब्रांड्स की एम्बेसडर रही हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, ऐश्वर्या राय बच्चन फिल्मों या विज्ञापनों पर निर्भर नहीं हैं. उन्होंने एंटरटेनमेंट और हेल्थकेयर सेक्टर में भी निवेश किया है. 

अगर मीडिया रिपोर्टों पर नजर डालें तो अभिषेक बच्चन की नेटवर्थ लगभग 280 करोड़ रुपये बताई जाती है. उनकी आय के स्रोत में फिल्मों से होने वाली उनकी कमाई के साथ ही कबड्डी टीम भी है. यही नहीं, इसमें रियल एस्टेट से होने वाली कमाई भी शामिल है. 

स्पष्ट है— ग्लैमर और ग्रेस के साथ ऐश्वर्या आज भी बॉलीवुड की सबसे ‘वैल्यूएबल' क्वीन हैं. 

