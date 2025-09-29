विज्ञापन

VIDEO: पेरिस में आराध्या के साथ नजर आईं ऐश्वर्या राय, रोती हुई फैन को दी 'जादू की झप्पी'

ऐश्वर्या राय बच्चन से उनके फैंस बहुत प्यार करते हैं. ऐसी ही एक फैन की वीडियो वायरल हो रही है जिसे ऐश चुप करा रही हैं.

स्टार नहीं, दिलों की क्वीन हैं ऐश्वर्या राय, वायरल हुआ प्यारा वीडियो
नई दिल्ली:

बॉलीवुड की क्वीन ऐश्वर्या राय जहां भी जाती हैं, वहां स्टारडम का तड़का लग ही जाता है. उनकी एक झलक पाने के लिए फैंस हमेशा बेकरार रहते हैं. लंबे वक्त से ऐश फिल्मों से दूर हैं, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी में जरा भी कमी नहीं आई. सोशल मीडिया पर आए दिन उनके वीडियो और तस्वीरें वायरल होते रहते हैं. ऐसा ही एक प्यारा सा वीडियो पेरिस से सामने आया है जिसमें ऐश्वर्या ने बेहद ही खूबसूरत अंदाज से अपने फैंस का दिल जीत लिया. उनका प्यारा सा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने इंटरनेट पर धूम मचा दी है.

पेरिस पहुंचीं ऐश्वर्या राय

ऐश्वर्या राय हाल ही में अपनी बेटी आराध्या के साथ पेरिस पहुंचीं. वहां वो एक खास इवेंट में शामिल हुईं. इवेंट के बाहर पहले से ही उनके चाहने वालों की भीड़ जुटी थी. जैसे ही ऐश्वर्या नजर आईं फैंस खुशी से झूम उठे. ऐश्वर्या ने मुस्कुराते हुए कुछ फैंस के साथ सेल्फी भी क्लिक करवाई.

रोती फैन को गले लगाकर कराया चुप

जब ऐश्वर्या इवेंट से निकल रही थीं तभी उनकी नजर बाहर खड़ी एक लड़की पर पड़ी जो उन्हें देखकर रोने लगी. ये देखकर ऐश्वर्या खुद को रोक नहीं पाईं. उन्होंने तुरंत गार्ड से कहा कि उस लड़की को मिलने दिया जाए. इसके बाद ऐश्वर्या ने अपनी फैन को गले लगाया और प्यार से चुप कराया. उस फैन का चेहरा खुशी से खिल गया.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

ये इमोशनल वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. फैंस इस पर खूब कमेंट कर रहे हैं. कोई कह रहा है कि 'ऐश्वर्या दिल से भी बहुत खूबसूरत हैं', तो कोई उन्हें असली क्वीन बता रहा है. इस वीडियो ने एक बार फिर ऐश्वर्या के फैंस का दिल जीत लिया है.

ऐश्वर्या और आराध्या का स्टाइल

इवेंट में ऐश्वर्या ब्लू फॉर्मल सूट और व्हाइट शर्ट में नजर आईं. उनका यह लुक फैंस को बेहद पसंद आया. वहीं आराध्या डेनिम और शर्ट के साथ डेनिम जैकेट शोल्डर पर कैरी किए दिखीं. मां-बेटी की यह जोड़ी एकदम परफेक्ट लग रही थी.

