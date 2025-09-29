VIDEO: पेरिस में आराध्या के साथ नजर आईं ऐश्वर्या राय, रोती हुई फैन को दी 'जादू की झप्पी'

A post shared by Aishwarya Rai Team???????? (@aishwarya_raifan)

रोती फैन को गले लगाकर कराया चुप

जब ऐश्वर्या इवेंट से निकल रही थीं तभी उनकी नजर बाहर खड़ी एक लड़की पर पड़ी जो उन्हें देखकर रोने लगी. ये देखकर ऐश्वर्या खुद को रोक नहीं पाईं. उन्होंने तुरंत गार्ड से कहा कि उस लड़की को मिलने दिया जाए. इसके बाद ऐश्वर्या ने अपनी फैन को गले लगाया और प्यार से चुप कराया. उस फैन का चेहरा खुशी से खिल गया.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

ये इमोशनल वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. फैंस इस पर खूब कमेंट कर रहे हैं. कोई कह रहा है कि 'ऐश्वर्या दिल से भी बहुत खूबसूरत हैं', तो कोई उन्हें असली क्वीन बता रहा है. इस वीडियो ने एक बार फिर ऐश्वर्या के फैंस का दिल जीत लिया है.

ऐश्वर्या और आराध्या का स्टाइल

इवेंट में ऐश्वर्या ब्लू फॉर्मल सूट और व्हाइट शर्ट में नजर आईं. उनका यह लुक फैंस को बेहद पसंद आया. वहीं आराध्या डेनिम और शर्ट के साथ डेनिम जैकेट शोल्डर पर कैरी किए दिखीं. मां-बेटी की यह जोड़ी एकदम परफेक्ट लग रही थी.