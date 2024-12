तलाक की अफवाहों के बीच काम पर लौटीं ऐश्वर्या राय, वायरल तस्वीर में कुछ ऐसा दिखा लुक

ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन अपने तलाक की अफवाहों के चलते इंटरनेट पर हलचल मचा रहे हैं. फिर भी यह कपल अफवाहों से बेपरवाह है और अपने काम पर फोकस करने में यकीन करता है. अब इन सबके बीच ऐश की एक तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हो रही है. इससे उन्हें लेकर एक नई अपडेट सामने आई है. दरअसल 30 नवंबर को पॉपुलर सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट एड्रियन जैकब्स ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ एक शानदार सेल्फी पोस्ट की. तस्वीर में देवदास एक्ट्रेस पूरी तरह सजी-धजी दिखाई दे रही हैं. उन्होंने सेल्फी में अपने बेहतरीन मेकअप को दिखाया क्योंकि वह किसी प्रोजेक्ट के लिए शूटिंग के लिए तैयार लग रही थीं.

तस्वीर को शेयर करते हुए, जैकब्स ने लिखा, "काम पर एक शानदार दिन @aishwaryaraibachchan_arb." तस्वीर शेयर होने के तुरंत बाद यह फोटो इंटरनेट पर छा गई. इसमें कई फैन्स ने एक्ट्रेस के काम पर वापस लौटने पर अपनी खुशी जाहिर की. एक फैन ने लिखा, "आखिरकार हमारी क्वीन काम पर वापस आ गई है. ऐश्वर्या राय आपके लिए बहुत खुश हूं." दूसरे फैन ने पूछा, "फिल्म के लिए????" जबकि तीसरे फैन ने लिखा, "ओएमजी मैं खुश हूं" जबकि एक फैन ने उनके लिए लिखा, ऐसे ही आगे बढ़ती रहो क्वीन. एक फैन ने लिखा, "हमें आपको बहुत मिस करते हैं ऐश्वर्या".

Finally our queen is Back to work 😭

So happy for you Queen #AishwaryaRai ❤ pic.twitter.com/3VKmlldoPE