अहमदाबाद में विमान हादसा, लंदन जा रहा एअर इंडिया का प्लेन क्रैश, सनी देओल बोले- दुखी हूं...

गुजरात के अहमदाबाद में बड़ा हादसा हो गया है. यात्रियों से भरा विमान प्लेन क्रैश हो गया है. बताया जा रहा है कि इस विमान में 242 यात्री सवाल थे. घटनास्थल से बड़ा धुएं का गुबार उठता दिख रहा है. इस पूरी दिल दहला देने वाली घटना पर बॉलीवुड सितारों के भी रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं. गदर और जाट एक्टर सनी देओल ने अपना रिक्शन दिया है और दुख जताया है. सनी देओल ने अपने एक्स अकाउंट के जरिए घटना पर दुख जाहिर किया है.

Devastated by the news of the plane crash in Ahmedabad.

Praying with all my heart for survivors — may they be found and receive the care they need.

May those who lost their lives rest in peace, and may their families find strength in this unimaginable time. 🙏 — Sunny Deol (@iamsunnydeol) June 12, 2025

सनी देओल ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'अहमदाबाद में विमान हादसे की खबर सुनकर दुखी हूं. मैं पूरे दिल से जीवित बचे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं. उम्मीद है उन्हें ढूंढ़ लिया जाएगा और उन्हें वह देखभाल मिलेगी जिसकी उन्हें जरूरत है. जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवारों को इस दुख से लड़ने की ताकत मिले.' सोशल मीडिया पर सनी देओल का यह पोस्ट वायरल हो रहा है. फैंस उनकी पोस्ट पर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

Heart broken, shocked and trembling with the saddest news 😢🙏🏻

Deepest condolences to the families and loved ones of those affected by the Air India flight tragedy. May the departed souls rest in peace, and may the injured recover soon. 🙏#AirIndia — Neil Nitin Mukesh (@NeilNMukesh) June 12, 2025

वहीं एक्टर नील नितिन मुकेश ने अपने सोशल मीडिया पर अकाउंट पर लिखा- 'दुखद समाचार से दिल टूट गया, कांप रहा हूं. एयर इंडिया विमान हादसे से प्रभावित लोगों के परिवारों और प्रियजनों के प्रति गहरी संवेदना. ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं.'

Devastated to hear about the tragic Air India crash today. My thoughts and deepest prayers are with the passengers, crew, and all the families affected 💔 May there be strength for the rescue teams and clarity in the days to come 🙏🏼🕊️ — Amy Jackson (@iamAmyJackson) June 12, 2025

उनके अलावा 2.0 की एक्ट्रेस ने दुख जताते हुए लिखा, 'आज एयर इंडिया की दुखद दुर्घटना के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ. मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं यात्रियों, चालक दल और सभी प्रभावित परिवारों के साथ हैं. ईश्वर करे कि बचाव दल को शक्ति मिले और आने वाले दिनों में स्थिति स्पष्ट हो.'