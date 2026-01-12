अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता को राज कपूर के नाती से हुआ था पहली नजर में प्यार, 10 दिनों के अंदर रचा ली थी शादी

बॉलीवुड में कई स्टार्स हैं, जिन्होंने अपनी बहन-बेटियों को बॉलीवुड की चकाचौंध से दूर रखा और उन्हें करियर की नई लाइन दी. फिरोज खान और धर्मेंद्र समेत कई एक्टर्स के नाम शामिल हैं. इस लिस्ट में एक नाम सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का भी है, जिन्होंने अपने बेटे अभिषेक बच्चन को तो बॉलीवुड का रास्ता दिखाया, लेकिन बेटी श्वेता बच्चन को सिल्वर स्क्रीन से दूर रखा. श्वेता बॉलीवुड में ना रहकर भी लाइमलाइट में बनी रहती हैं. श्वेता ने निखिल नंदा से शादी रचाई और अब वह श्वेता नंदा नाम से जानी जाती हैं. कपल के दो बच्चे भी हैं. चलिए जानते हैं निखिल नंदा कौन हैं और क्या करते हैं. इसके साथ-साथ जानेंगे कि वह बॉलीवुड में किसके रिलेटिव हैं.





क्या करते हैं निखिल नंदा?



निखिल नंदा का जन्म दिल्ली में हुआ और वह 51 साल के हैं. वह यूके बेस्ड इंडियन बिजनेसमैन हैं. निखिल एस्कॉर्ट कुबोटा लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जोकि एक इंजीनियरिंग कंपनी है. यह कृषि और रेलवे समेत कई कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए कलपुर्जे तैयार करती है. निखिल नंदा की मां का नाम रितु नंदा हैं, जो कि राज कपूर की बेटी और ऋषि कपूर की बहन हैं. इसका मतलब निखिल की मां और राज कपूर की बेटी रितु नंदा रिश्ते में महानायक अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता की सासू मां लगती हैं. निखिल और श्वेता की शादी साल 1997 में हुई थी. निखिल और श्वेता की बेटी नव्या नवेली हैं और बेटे अगस्त्य नंदा हैं, जिनकी कल यानी 1 जनवरी 2026 को पहली थिएट्रिकल फिल्म इक्कीस रिलीज होने जा रही है.





कहां हुई थी निखिल-श्वेता की मुलाकात ?

कल का दिन अगस्त्य के लिए बहुत अहम दिन है, क्योंकि वह पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर नजर आने वाले हैं. नया साल अगस्त्य के लिए कैसा साबित होता है, सबकी इस पर नजर हैं. बात करें निखिल की बेटी नव्या नवेली की तो वह पॉडकास्ट करती हैं. निखिल की पत्नी श्वेता भी कुछ कम नहीं हैं. वह एक इंडियन कॉलमनिस्ट और लेखक हैं व पूर्व मॉडल भी रह चुकी हैं. श्वेता की बेस्ट किताबों में पैराडाइज टावर है. आपको बता दें निखिल पत्नी श्वेता से उम्र में एक दिन छोटे हैं. श्वेता 17 मार्च और निखिल 18 मार्च 1974 को पैदा हुए थे. एक बी-टाउन पार्टी में निखिल और श्वेता की पहली मुलाकात हुई थी और पहली ही मुलाकात में निखिल को श्वेता पसंद आ गई थी. पहली मुलाकात के 10 दिनों के अंदर दोनों की शादी भी हो गई थी.