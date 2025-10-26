विज्ञापन

एक दीवाने की... देख ली?, अब एकतरफा प्यार पर बनी ये फिल्में भी देख डालें, पता चल जाएगा सच्चा आशिक कैसा होता है

अगर फिल्म एक दीवाने की दीवानियत देख ली है, तो एक तरफा प्यार पर बनी इन फिल्मों को भी जरूर देखें.

Read Time: 3 mins
Share
एक दीवाने की... देख ली?, अब एकतरफा प्यार पर बनी ये फिल्में भी देख डालें, पता चल जाएगा सच्चा आशिक कैसा होता है
'एक दीवाने की दीवानियत' ने दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया है...
नई दिल्ली:

दिवाली के मौके पर रिलीज हुई फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' ने दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया है. हर्षवर्धन राणे और पंजाबी हसीना सोनम बाजवा की एकतरफा प्यार वाली जोड़ी छा गई है. फिल्म में हर्षवर्धन ने विक्रमादित्य भोसले नामक एक जुनूनी लवर का किरदार निभाया है, जो फिल्म में एक्ट्रेस के रोल में दिख रहीं सोनम बाजवा के प्यार पागलों की तरह मारा-मारा फिरता है. मिलाप जावेरी ने फिल्म का निर्देशन किया है और बीती 21 अक्टूबर को रिलीज हुई फिल्म ने धमाका मचा दिया है. चलिए जानते हैं एक तरफा प्यार पर बनीं इन फिल्मों के बारे में.

डर (प्राइम वीडियो)

साल 1993 में रिलीज हुई सनी देओल, जूही चावला और शाहरुख खान का स्टारर फिल्म डर ठीक ऐसी ही फिल्म है. शाहरुख ने फिल्म में राहुल नामक एक खौफनाक आशिक का रोल किया है, जो किरण ( जूही चावला) को हर कीमत में पाना चाहता है, लेकिन किरण तो सुनील मल्होत्रा (सनी देओल) की है. फिल्म में इमोशंस, एक्शन और भरपूर ड्रामा है.

कुछ-कुछ होता है (1998) नेटफ्लिक्स

'प्यार दोस्ती है...' फिल्म का यह डायलॉग इसकी जान है. शाहरुख खान, रानी मुखर्जी और काजोल स्टारर रोमांटिक ड्रामा फिल्म को करण जौहर ने डायरेक्ट किया था. राहुल (शाहरुख), अंजलि (काजोल) , टीना (रानी) की प्यार की कहानी आपको हंसाएंगी भी और रुलाएगी भी. राहुल तो टीना से प्यार करता है और जबकि कॉलेज में अंजलि उससे प्यार करती है. राहुल की शादी टीना से हो जाती है और अंजलि का पहला प्यार छिन जाता है. लेकिन टीना की मौत के बाद राहुल को पुरानी दोस्त अंजलि में नया प्यार मिलता है.

रांझणा (जी 5)
एक तरफा प्यार पर बेस्ड फिल्म रांझना में धनुष ने एक सच्चे आशिक के रोल में जान डाल दी थी. आनंद एल रॉय ने फिल्म का निर्देशन किया था. साल 2013 में रिलीज हुई फिल्म में कुंदन (धनुष ) बचपन से ही जोया (सोनम) के प्यार में पागल होता है, लेकिन जोया तो अभय देओल से प्यार करती है और उसके मरने के बाद उसकी यादों में जीती है. इधर, कुंदन अकेला ही रह जाता है.

ऐ दिल है मुश्किल (प्राइम वीडियो)
करण जौहर की फिल्म ऐ दिल है मुश्किल की कहानी डायलॉग (एकतरफा प्यार) पर ही बेस्ड है. रणबीर कपूर, ऐश्वर्या राय, अनुष्का शर्मा और शाहरुख खान (कैमियो) के बीच फिल्म की कहानी घूमती है. शाहरुख-ऐश और रणबीर-अनुष्का प्यार में होते हैं, लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है, जब ऐश-रणबीर के बीच रोमांस होता है और फिर ऐश के पुराने आशिक शाहरुख की एंट्री होती है.

मेरी प्यारी बिंदु (एप्पल टीवी)

साल 2017 में रिलीज हुई फिल्म मेरी प्यारी बिंदु भी एकतरफा प्यार की ताकत दिखाने का काम करती है. आयुष्मान खुराना और परिणीति चोपड़ा स्टारर फिल्म में आयुष्मान ने अभिमन्यु तो परिणीति ने बिंदु का रोल किया है. बिंदु, अभिमन्यु की चाइल्डहुड क्रश होती है, लेकिन बिंदु का प्यार उसके सपने हैं, जिन्हें वह पूरा करना चाहती हैं. यह फिल्म पुरानी यादों से भरी है, जिसमें अनकहे प्यार के दर्द को बैलेंस किया गया है और दिखाया गया है कि किस तरह व्यक्तिगत फैसले दो दिलों को मिलने से रोक देते हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ek Deewane Ki Deewaniyat, One Side Love Films, Ek Deewane Ki Deewaniyat Actress Sonam Bajwa, Ek Deewane Ki Deewaniyat Box Office, Ek Deewane Ki Deewaniyat Box Office Collection
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com