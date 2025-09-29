विज्ञापन

आदित्य चोपड़ा की एक्स वाइफ पायल खन्ना की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में नहीं है पत्नी रानी मुखर्जी से जरा भी कम

आदित्य और पायल एक ही स्कूल में पढ़ते थे और अच्छे दोस्त बन गये थे. रानी मुखर्जी से पहले पायल ही आदित्य का पहला प्यार था.

नई दिल्ली:

यशराज बैनर के मालिक आदित्य चोपड़ा ने दो शादी रचाई है. पहली पायल खन्ना से और दूसरी शादी एक्ट्रेस रानी मुखर्जी से. रानी मुखर्जी के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप आदित्य चोपड़ा की पहली पत्नी पायल खन्ना चोपड़ा के बारे में जानते हैं. अगर नहीं तो चलिए जानते हैं उनके बारे में और डालते हैं एक नजर उनकी इन 10 खूबसूरत तस्वीरों पर.

आदित्य चोपड़ा फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज डायरेक्टर यश चोपड़ा के बेटे हैं और पिता के जाने के बाद ही वह पूरा प्रोडक्शन हाउस संभाल रहे हैं और उन्होंने अपनी पहली फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे डायरेक्ट की थी.


आदित्य और पायल एक ही स्कूल में पढ़ते थे और अच्छे दोस्त बन गये थे. रानी मुखर्जी से पहले पायल ही आदित्य का पहला प्यार था. दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी और देखते ही देखते दोनों को प्यार हो गया.

स्कूल टाइम से ही दोनों एक-दूजे को पसंद करने लगे थे. वहीं, साल 2001 में आदित्य और पायल ने बड़ी ही धूम से घरवालों की मर्जी से शादी रचाई और खुशी-खुशी जीवन बिताने लगे.

आदित्य चोपड़ा अपनी शादी के दौरान 30 साल के थे और कई फिल्में डायरेक्ट कर चुके थे. शादी के कुछ वक्त बाद ही आदित्य का नाम बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस रानी मुखर्जी संग जुड़ने लगा था.

इधर, यश चोपड़ा फैमिली में जब यह बात गई तो उन्होंने घर की पहली बहू पायल खन्ना चोपड़ा का साइ़ड लिया और पायल-आदित्य के रिश्ते को सुधारने में लग गए, लेकिन सारी कोशिश बेकार गई.


हार-थककर चोपड़ा फैमिली ने सारा फैसला आदित्य और पायल पर ही छोड़ दिया और साल 2009 में आदित्य-पायल ने तलाक ले लिया. शादी से पहले शादी के बाद भी पायल लाइमलाइट से दूर रही हैं.

इधर, पहली पत्नी से तलाक के बाद आदित्य चोपड़ा की नजदीकी रानी मुखर्जी से बढ़ने लगी और धीरे-धीरे दोनों पैपराजी के कैमरों में नजर आने लगे. लेकिन दोनों इस रिश्ते से इनकार करते रहे.

वहीं, चोपड़ा फैमिली रानी और आदित्य के इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं तो उन्होंने आदित्य को घर से जाने के लिए बोल दिया, लेकिन समय के साथ उन्होंने रानी-आदित्य के रिश्ते को अपना लिया.

फिर आदित्य और रानी ने साल 2014 में इटली जाकर चुपचाप शादी कर ली और किसी को भी इसकी भनक तक नहीं लगने दी. इस शादी से रानी और आदित्य को एक बेटी आदिरा हुई.

रानी मुखर्जी शादी के बाद भी फिल्मों में एक्टिव हैं और आदित्य चोपड़ा अपना फिल्म प्रोडक्शन हाउस संभाल रहे हैं. अब रानी मुखर्जी होम प्रोडक्शन हाउस में बनी फिल्म मर्दानी 3 में दिखेंगी. फिल्म 27 फरवरी 2026 को रिलीज होगी.


 

