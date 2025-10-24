विज्ञापन

'अब की बार, मोदी सरकार' का नारा देने वाले एड गुरु पीयूष पांडे का निधन: सोहेल सेठ ने एक्स पर जताया शोक

विज्ञापन की दुनिया के जाने माने नाम पीयूष पांडे का निधन हो गया है. वह 2023 से विज्ञापन की दुनिया से दूर थे. वे मिले सुर मेरा तुम्हारा से लेकर अब की बार मोदी सरकार जैसे कैंपेन का हिस्सा रहे थे.

पीयूष पांडे का निधन
नई दिल्ली:

भारतीय विज्ञापन इंडस्ट्री के जाने माने नाम पीयूष पांडे का गुरुवार को निधन हो गया. सुहेल सेठ ने अपने एक्स एकाउंट पर पीयूष पांडे के निधन को लेकर शोक जताया है. उन्होंने लिखा है, 'मेरे सबसे प्यारे दोस्त पीयूष पांडे जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के निधन से मैं बेहद दुखी और स्तब्ध हूं. भारत ने एक महान विज्ञापन जगत की हस्ती नहीं, बल्कि एक सच्चे देशभक्त और एक बेहतरीन सज्जन को खोया है. अब जन्नत में भी गूंजेगा 'मिले सुर मेरा तुम्हारा.' इस तरह से सुहेल सेठ की पोस्ट पर रिएक्शन आ रहे हैं.

उन्होंने एजेंसी ओगिल्वी इंडिया में चार दशक से ज्यादा समय बिताया. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि पीयूष पांडे 1982 में ओगिल्वी में शामिल हुए, कुछ समय तक क्रिकेटर, चाय चखने वाले और निर्माण मजदूर के रूप में काम करने के बाद उन्होंने 27 साल की उम्र में, उन्होंने अंग्रेज़ी के प्रभुत्व वाली विज्ञापन इडस्ट्री में एंट्री की और उसे हमेशा के लिए बदल दिया. एशियन पेंट्स “हर खुशी में रंग लाए”, कैडबरी “कुछ खास है”, फेविकोल और हच जैसे ब्रांडों के लिए उन्होंने विज्ञापन बनाया है. इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का 'अब की बार, मोदी सरकार' नारा दिया.

बता दें कि पीयूष पांडे का जन्म 1955 में जयपुर के एक परिवार में हुआ. वह 9 भाई बहन थे, जिमें सात बहनें और दो भाई थे. पीयूष पांडे के भाई प्रसून पांडे जाने माने डायरेक्टर हैं. जबकि बहन ईला अरुण भी सिंगर और एक्ट्रेस हैं. पीयूष पांडे के पिता एक बैंक में नौकरी करते थे. वहीं उन्होंने कई साल क्रिकेट भी खेला.

