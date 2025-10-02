वो एक्ट्रेस जो पांच साल पहले बन गई पुरुष, 10 साल की उम्र में शुरू की थी एक्टिंग- पता है इसका नाम?

एलियट पेज, जो कभी एलेन पेज के नाम से दुनिया को चकित करने वाली अभिनेत्री थीं, आज प्रेरणादायक ट्रांसजेंडर पुरुष के रूप में जानी जाती हैं. उनकी फिल्मी दुनिया में चमकदार शुरुआत से लेकर निजी जीवन के साहसिक फैसले तक का सफर, संघर्ष, सफलता और आत्म-खोज की कहानी है. 37 वर्षीय एलियट ने हाल ही में अपनी नई फिल्म ‘अप्साइडाउन' के प्रमोशन के दौरान कहा, “मैंने खुद को अपनाया है, और यही मेरी सबसे बड़ी जीत है.” आइए, उनकी इस अनोखी यात्रा पर नजर डालें.

एलन पेज से शुरू किया करियर

एलियट पेज का जन्म 21 फरवरी 1987 को कनाडा के हलिबर्टन में हुआ. बचपन से ही वह एक्टर बनना चाहती थीं. 10 साल की उम्र में उन्होंने थिएटर की दुनिया में कदम रखा, और 1997 में टीवी सीरीज ‘पिट पोनी' से छोटे पर्दे पर डेब्यू किया. लेकिन असली धमाका 2002 में हुआ, जब 15 साल की एलेन ने ‘पिट पोनी' फिल्म में लीड रोल निभाया. यह फिल्म इतनी हिट हुई कि उन्हें ‘यंग आर्टिस्ट अवॉर्ड' मिला. कनाडाई सिनेमा में उनका जलवा रहा, लेकिन हॉलीवुड में उन्हें 2007 में ‘जूनो' से पहचान मिली.

एलन पेज का हॉलीवुड सफर

‘जूनो' में एक किशोरी की भूमिका में एलेन ने गर्भावस्था की जटिलताओं को इतनी संवेदनशीलता से निभाया कि फिल्म को ऑस्कर मिला. एलेन बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट हुईं. यह फिल्म ना सिर्फ उनकी करियर की नींव बनी, बल्कि सामाजिक मुद्दों पर बहस छेड़ने वाली बनी. उसके बाद ‘स्मार्ट पीपल' (2008) और ‘व्हिप इट' (2009) जैसी फिल्मों ने उनके एक्टिंग टैलेंट को पूरी दुनिया के सामने पेश किया. 2010 में क्रिस्टोफर नोलन की ‘इनसेप्शन' ने उन्हें बुलंदियों पर पहुंचा दिया. एलेन के किरदार आर्थर ने दर्शकों का खूब दिल जीता. ‘एक्स-मैन: फर्स्ट क्लास' (2011) में किट्टी प्राइड की भूमिका ने सुपरहीरो जॉनर में उन्हें पहचान दिलाई.

एलन पेज यूं बनी एलियट पेज

हॉलीवुड में एलेन की सफलता का राज था उनकी नेचुरल एक्टिंग. ‘फ्रीहोल्ड' (2015) जैसी इंडिपेंडेंट फिल्म ने उन्हें आलोचकों का चहेता बनाया. 2020 तक, उन्होंने 40 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स में काम किया, जिसमें ‘क्लोज टू यू' (2023) शामिल हैं. लेकिन फिल्मी दुनिया की चकाचौंध के बीच, एलेन का निजी जीवन तूफान भरा था. वे लेस्बियन रिलेशनशिप्स में रहीं, और 2018 में अपनी दोस्त एम्मा पोर्टनर से शादी की. फिर भी, अंदर ही अंदर एक संघर्ष चल रहा था– अपनी असली पहचान का. लेकिन दोनों का 2021 में तलाक हो गया.

एलियट पेज ने यूं किया पुरुष होने का ऐलान

2020 में कोविड महामारी के दौरान एलेन ने दुनिया को चौंका दिया. 1 दिसंबर को इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए उन्होंने घोषणा की, “हाय दोस्तों, मैं एलियट पेज हूं. मैं ट्रांसजेंडर हूं.” यह शब्द उनके लिए आजादी का ऐलान थे. बचपन से ही वे पुरुषों की तरह कपड़े पहनना पसंद करती थीं, लेकिन समाज के दबाव में दबी रहीं. थेरेपी और आत्म-चिंतन के बाद, उन्होंने हार्मोन थेरेपी शुरू की. 2021 में टॉप सर्जरी करवाई. एलियट ने अपनी किताब ‘पेजबॉय' (2023) में खुलासा किया कि कैसे ‘जूनो' के समय वे डिस्फोरिया (लिंग असहजता) से जूझ रही थीं. उन्होंने लिखा, “मैं आईने में खुद को नहीं पहचान पाती थी.”

एलियट पेज की जिंदगी

इस फैसले ने उन्हें ट्रांस राइट्स का प्रतीक बना दिया. एलियट के सामने कई चुनौतियां भी आईं. ट्रांसफोबिया का सामना किया, रोल कम हुए, लेकिन एलियट ने हार नहीं मानी. 2024 में नेटफ्लिक्स सीरीज ‘द क्लोजिंग डोर' में वे लीड बने. उनकी फिल्मी विरासत ‘जूनो' से ‘इनसेप्शन' तक बेमिसाल है, और लिंग परिवर्तन ने उन्हें और मजबूत बनाया. अब क्रिस्टोफर नोलन की अगली फिल्म दे ओडेसी में भी नजर आएंगे.