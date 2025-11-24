विज्ञापन

46 साल पहले धर्मेंद्र ने किया था हॉलीवुड डेब्यू, हिट हुई थी फिल्, नाम दर्ज है एक अनोखा रिकॉर्ड

इस एक्शन थ्रिलर में इंडियन सितारों के साथ इंग्लिश सिनेमा के बड़े नाम जुड़े थे. फिल्म में सर रेक्स हैरिसन, जॉन सेक्सन और शलविया माइल्स जैसे जाने-माने हॉलीवुड एक्टर्स शामिल रहे.

नई दिल्ली:

बॉलीवुड में ही-मैन के नाम से मशहूर धर्मेंद्र ने अपने लंबे करियर में कई यादगार फिल्में दी हैं. हिंदी सिनेमा में तो उन्होंने अपनी एक्टिंग से खूब असर छोड़ा, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि धर्मेंद्र ने हॉलीवुड में भी काम किया था. वो भी बतौर लीड एक्टर. अब उस फिल्म को रिलीज हुए 46 साल से ज्यादा हो चुके हैं और आज भी इसके नाम एक खास रिकॉर्ड जुड़ा है. 1960 में धर्मेंद्र ने अर्जुन हिंगोरानी की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से एक्टिंग में कदम रखा था. शुरुआत से ही उन्होंने दिखा दिया था कि स्क्रीन पर कमाल करने की पूरी क्षमता उनमें है. हर एक्टर का सपना होता है कि वह बॉलीवुड के साथ हॉलीवुड में भी अपनी पहचान बनाए. धर्मेंद्र का ये सपना साल 1978 में पूरा हुआ, जब वे निर्देशक कृष्णा शाह की फिल्म शालीमार का हिस्सा बने.

इस हॉलीवुड फिल्म में आए नजर
शालीमार की खासियत थी कि ये फिल्म हिंदी के साथ-साथ हॉलीवुड में भी बनाई गई थी. इस एक्शन थ्रिलर में इंडियन सितारों के साथ इंग्लिश सिनेमा के बड़े नाम जुड़े थे. फिल्म में सर रेक्स हैरिसन, जॉन सेक्सन और शलविया माइल्स जैसे जाने-माने हॉलीवुड एक्टर्स शामिल रहे. यानी ये फिल्म आधी बॉलीवुड और आधी हॉलीवुड वाली फील लेकर बनाई गई थी.

हॉलीवुड में भी इसे रिलीज किया गया और वहां इसका नाम रखा गया Raiders Of The Sacred Stone. स्टार कास्ट लगभग वही रखी गई. इसी वजह से इसे धर्मेंद्र की पहली इंग्लिश फिल्म भी माना जाता है. दिलचस्प बात ये रही कि भारत में यह फिल्म चली नहीं, लेकिन हॉलीवुड में इसे अच्छी प्रतिक्रिया मिली.


इस फिल्म से जुड़ा एक और खास बात जुड़ी हुई है जिसकी आज भी चर्चा होती है. विदेशी एक्टर्स की मौजूदगी और बड़े सेटअप की वजह से शालीमार को उस दौर की सबसे महंगी भारतीय फिल्म माना गया. 46 साल बाद भी इसे बॉलीवुड की कॉस्टली फिल्मों में गिना जाता है. फिल्म में धर्मेंद्र के साथ जीनत अमान, प्रेम नाथ, ओपी रलहन और शम्मी कपूर भी नजर आए थे.

धर्मेंद्र का यह हॉलीवुड सफर भले छोटा रहा हो, लेकिन उनके करियर की इस खास फिल्म ने इतिहास में अपनी अलग जगह बना ली.

