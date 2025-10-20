एक्टर असरानी ने दी थी दीवाली की बधाई, आखिरी पोस्ट में 7 दिन पहले इस एक्टर के लिए लिखा था- मिस यू...

ढोल, धमाल और खट्टा मीठा और शोले जैसी फिल्मों में अपनी कॉमेडी के लिए जाने जाने वाले एक्टर और कॉमेडियन असरानी का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह 5 दिनों से अस्पताल में एडमिट थे, जिसके बाद आज यानी 20 अक्टूबर को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है. एक्टर असरानी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते थे. उन्होंने आज 6 घंटे पहले फैंस के लिए दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए एक इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की थी, जो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. लेकिन इस पोस्ट से पहले इंस्टाग्राम पर 7 दिन पहले एक्टर असरानी ने एक और पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने एक्टर कादर खान को याद किया था.

इंस्टाग्राम पर एक वीडियो एक्टर असरानी ने शेयर किया, जिसमें वह कादर खान के साथ नजर आ रहे हैं. क्लिप में कादर खान कहते हैं, मैं लब ए सिखवा को सी लेता हूं. चंद घड़ियां है यूं ही जी लेता हूं. मगर एक बार समझ लेता हूं जिसे दोस्त का हाथ. फिर उस हाथ से जहर भी पी लेता हूं. इस पोस्ट के साथ असरानी ने कैप्शन में हार्ट और इमोशनल इमोजी के साथ लिखा, मिस यू कादर खान साहब.

पोस्ट देखने के लिए क्लिक करें

इसके अलावा कमेंट सेक्शन में भी एक्टर ने लिखा, जहां दुनिया तुमसे बदलने को कहे, वहां दोस्त वो है जो तुम्हें तुम्हारे जैसे ही अपनाए." इस पोस्ट को फैंस ने काफी पसंद किया. वहीं एक्टर के अचानक निधन की खबर से फैंस भी हैरान हैं और सोशल मीडिया के जरिए एक्टर को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं.

बता दें, मैनेजर बाबूभाई थीबा के NDTV को बताया कि एक्टर असरानी का निधन दिन में मुंबई के जुहू के आरोग्य निधि अस्पताल में हो गया था, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में शाम को हो गया है.