मुझे डांट पड़ी थी और... ईशा देओल के बाद अभय देओल ने धर्मेंद्र के साथ शेयर की बचपन की फोटो

धर्मेंद्र के भतीजे अभय देओल ने अपनी एक बचपन की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो शेयर की है, जिसमें वह सुपरस्टार के साथ नजर आ रहे हैं. 

धर्मेंद्र के साथ अभय देओल ने शेयर की बचपन की फोटो
नई दिल्ली:

सुपरस्टार धर्मेंद्र की आज यानी 8 दिसंबर को 90वीं जयंती है, जिसके चलते फैंस, सेलेब्स और दिग्गज सुपरस्टार की फैमिली पोस्ट शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं. कुछ देर पहले जहां ईशा देओल ने एक इमोशनल लेटर अपने पापा धर्मेंद्र के लिए इंस्टाग्राम पर शेयर किया तो वहीं अब अभय देओल ने भी एक पोस्ट फैंस के साथ शेयर किया है, जिसमें वह बचपन में ताऊजी धर्मेंद्र के साथ पोज देते हुए नजर आ रहे हैं. इस पोस्ट को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं और रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि अभय देओल धर्मेंद्र के छोटे भाई अजीत देओल के बेटे हैं. इसके चलते वह सनी, बॉबी और ईशा देओल के कजिन हैं. 

इंस्टाग्राम पर शेयर की गई फोटो में छोटे अभय देओल और धर्मेंद्र लाइट की ओर देखते हुए नजर आ रहे हैं. इस पोस्ट के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, शायद 1985 या 86 की बात होगी. मुझे अभी-अभी डांटा गया था इसलिए मैं परेशान था. उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और अपने पास बिठाया. कहा, “लाइट देखो”, और फोटोग्राफर से यह फोटो क्लिक करने को कहा. मैं उस पल का इंतजार कर रहा हूं जब मेरा समय आएगा, जब मैं उन्हें ये शब्द मुझसे फिर से कहते हुए सुनूंगा. आज उनका जन्मदिन था.

अभय देओल से पहले ईशा देओल ने पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद पहली बार पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने सुपरस्टार को याद किया और अपने पिता को मिस करते हुए वादा किया है कि वे उनकी विरासत और संस्कारों को पूरी जिम्मेदारी से आगे ले जाएंगी. पिता के निधन के बाद एक्ट्रेस ने पहली बार सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी भावनाओं को फैंस के साथ शेयर किया. 

बता दें कि 8 नवंबर को ही धर्मेंद्र का जन्म पंजाब में हुआ था. जबकि बीते महीने 24 नवंबर को धर्मेंद्र का निधन मुंबई में उनके जुहू वाले घर में हो गया था. एक्टर उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे. काफी समय उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती रखा गया, लेकिन बाद में हालत को स्थिर बताते हुए उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था. इसके पांच 5 दिन बाद ही एक्टर का निधन हो गया था. 

