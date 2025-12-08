धर्मेंद्र के 90वें जन्मदिन पर इमोशनल हुईं ईशा देओल, निधन के बाद पहली बार पापा के लिए लिखा- आपकी याद...

सुपरस्टार धर्मेंद्र ने 89 साल की उम्र में 24 नवंबर में दुनिया को अलविदा कह दिया था. वहीं आज यानी 8 दिसंबर को उनकी 90वीं जयंती है, जिसके चलते बेटी ईशा देओल ने पापा के निधन के बाद पहली बार एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है. वहीं कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं, जो वायरल हो रही हैं. वहीं फैंस भी पोस्ट शेयर करने के बाद इमोशनल होते हुए सुपरस्टार को श्रद्धांजलि देते हुए दिख रहे हैं. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से दूसरी शादी की है. कपल की दो बेटियां ईशा और अहाना देओल हैं.

ईशा देओल ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया इमोशनल पोस्ट

ईशा देओल ने पापा धर्मेंद्र के साथ कुछ अनदेखी तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें दिवंगत सुपरस्टार चेयर पर बैठे हुए कैमरे को पोज देते हुए नजर आ रहे हैं. जबकि ईशा उनके साथ पोज देती हुई दिख रही हैं. पोस्ट के साथ ईशा देओल ने कैप्शन में लिखा, टू माय डार्लिंग पापा. हमारा पैक्ट, सबसे मजबूत रिश्ता. “हम” हमारी पूरी जिंदगी, हर दुनिया और उससे भी आगे … हम हमेशा साथ हैं पापा. चाहे आसमान हो या जमीन. हम एक हैं.

आगे उन्होंने लिखा, अभी के लिए मैंने आपको बहुत प्यार से, ध्यान से और कीमती तरीके से अपने दिल में बसाया है. इस पूरी जिंदगी के लिए अपने दिल में बहुत गहराई तक. वो जादुई कीमती यादें ….. जिंदगी के सबक, सीख, गाइडेंस, अपनापन, बिना शर्त प्यार, इज्जत और ताकत जो आपने मुझे अपनी बेटी के तौर पर दी है, उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता या उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता.

पापा धर्मेंद्र को याद करते हुए ईशा देओल ने लिखा, मुझे आपकी बहुत याद आती है पापा … आपके गर्म और बचाने वाले गले जो सबसे आरामदायक कंबल जैसे लगते थे, आपके मुलायम लेकिन मजबूत हाथों को थामे हुए, जिनमें अनकहे मैसेज थे और आपकी आवाज मेरा नाम पुकार रही थी, जिसके बाद कभी न खत्म होने वाली बातें, हंसी और शायरी होती थीं. आपका मोटो “हमेशा विनम्र रहो, खुश रहो, हेल्दी और मजबूत रहो” मैं वादा करती हूं कि आपकी विरासत को गर्व और सम्मान के साथ आगे बढ़ाऊंगी. और मैं आपका प्यार उन लाखों लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी, जो आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना मैं करती हूं. आई लव यू पापा. आपकी प्यारी बेटी,आपकी ईशा, आपकी बिट्टू. इस पोस्ट पर फैंस हार्ट इमोजी के जरिए रिएक्शन दे रहे हैं और इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं.