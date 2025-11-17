विज्ञापन

लेटेस्ट तस्वीरों में मम्मी ऐश्वर्या राय की कॉपी दिखती हैं आराध्या बच्चन, चौथी तो खुद 16वें बर्थडे पर बिग बी ने की शेयर

आराध्या बच्चन आज 14 साल की हो गई हैं और खूबसूरती में किसी एक्ट्रेस से कम नहीं हैं.

6वें बर्थडे पर बिग बी ने शेयर की आराध्या की तस्वीर
नई दिल्ली:

अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय आज अपनी इकलौती बेटी आराध्या बच्चन का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. आराध्या आज 14 साल की हो गई हैं. इस मौके पर सदी के महानायक और आराध्या के स्टार दादा अमिताभ बच्चन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हुए खूब आशीर्वाद दिया है. आराध्या बच्चन परिवार की इकलौती और लाडली बेटी हैं.

आराध्या बच्चन आज 14 साल की हो गई हैं और खूबसूरती में वह अपनी स्टार मां ऐश्वर्या राय बच्चन से जरा भी कम नहीं हैं. आराध्या ज्यादातर अपनी मां के साथ ही रहती हैं.

आराध्या छोटी ही उम्र से पैप्स के कैमरों में कैद हो रही हैं और जहां-जहां ऐश्वर्या जाती हैं तो वह अपनी बेटी को भी साथ में लेकर जाती हैं. दरअसल, ऐश अपने ससुराल से अलग रहती हैं.

वहीं, अभिषेक बच्चन का मोह पत्नी-बेटी और मां-बाप दोनों की ओर है और इसलिए वह दोनों साइड अपना प्यार बराबर रखते हैं. इसी चक्कर में अभिषेक-ऐश्वर्या की कई बार तलाक की अफवाह भी उड़ी हैं. आराध्या की यह फोटो बिग बी ने उनके 16वें जन्मदिन पर शेयर की है.

ऐश खुद ही अपनी बेटी आराध्या की पूरी जिम्मेदारी संभाल रही हैं. उनकी पढ़ाई से लेकर उनके सभी खर्चे तक खुद ऐश्वर्या ही उठा रही हैं. जब कभी ऐश देश से बाहर इवेंट में जाती हैं, तो बेटी साथ लेकर जाती हैं.

इसमें वह कई बार पेरिस फैशन वीक में बेटी को लेकर पहुंची हैं. यहां आराध्या का भी कमाल का कॉन्फिडेंस देखने को मिला है. अब तो आराध्या भी किसी एक्ट्रेस से कम नहीं दिखती हैं.

आराध्या अकसर अपनी मां के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट होती हैं, जहां उनकी खूबसूरती और हाइट देखकर लोग दंग रह जाते हैं. 14 की उम्र में आराध्या हाइट में अपनी मां  जैसी हो गई हैं.

इतनी ही उम्र में आराध्या खूबसूरती से काफी मैच्योर हो चुकी हैं और खूबसूरत ड्रेस पहन स्टार मां की तरह फैशन गोल सेट भी करती हैं. इतना ही नहीं उन्हें एक्टिंग का भी शौक है.

स्कूल एनुअल फंक्शन में आराध्या ने शाहरुख खान के छोटे बेटे अबराम खान संग एक एक्ट किया था, जिसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे. यहां, आराध्या की एक्टिंग को खूब तालियां मिली थी.

आराध्या मां की तरह एक्ट्रेस बनेंगी या नहीं अभी इस बारे में बच्चन फैमिली से कोई बयान नहीं आया है. फिलहाल आराध्या अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रही हैं. वह धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती हैं.

आराध्या कब तक फिल्म इंडस्ट्री में आएंगी, यह बात तो ऐश्वर्या राय बच्चन ही बता सकती हैं, क्योंकि फिलहाल एक्ट्रेस ने ही अपनी बेटी की पूरी जिम्मेदारी ली हुई है. क्योंकि ऐश बच्चन फैमिली से कट चुकी हैं. 


 

