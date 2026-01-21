60 साल की उम्र में गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग एक घर में रहेंगे आमिर खान,बोले- मैंने उनसे दिल से शादी की है

विज्ञापन

नई दिल्ली:

बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता आमिर खान ने अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ रिश्तो को लेकर अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं. दोनों को कई इवेंट में अक्सर साथ देखा जाता है. अब आमिर खान और गौरी स्प्रैट को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. दोनों ने अब साथ में रहने का फैसला किया है. आमिर खान ने अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ अपने रिश्ते पर खुलकर बात की है. उन्होंने कहा है कि दिल से तो वो गौरी से पहले ही शादीशुदा हैं, भले ही कागजी तौर पर शादी हो या न हो. आमिर और गौरी अब मुंबई में एक नई लग्जरी वाली जगह पर साथ रहने वाले हैं. 

क्या बोला आमिर खान

अंग्रेजी वेबसाइट बॉलीवुड हंगामा के अनुसार आमिर खान ने इस मामले में कहा, "गौरी और मैं एक-दूसरे के लिए बहुत सीरियस हैं. हम दोनों बहुत कमिटेड हैं, हम पार्टनर हैं और साथ हैं. मेरे दिल में तो मैं गौरी से शादीशुदा हूं. अब यह कि हम इसे औपचारिक रूप से करेंगे या नहीं, ये हम आगे चलकर देखेंगे और फैसला करेंगे." उन्होंने यह भी कहा कि जब दो लोग सच में जुड़े होते हैं, तो रिश्ता शादी जैसा ही हो जाता है, भले पेपर पर साइन न हुए हों.

आमिर खान की शादियां

आमिर ने पहले दो शादियां की हैं. पहली शादी रीना दत्ता से हुई थी, जिनसे उनकी दो संतानें हैं - बेटी ईरा खान और बेटा जुनैद खान. यह शादी 16 साल चली और 2002 में खत्म हुई. दूसरी शादी किरण राव से 2005 में हुई, जिनसे उनका बेटा आजाद राव खान है (सुरोगेसी से). यह रिश्ता 2021 में अलग हुआ. लेकिन आमिर अपनी दोनों पूर्व पत्नियों के साथ अच्छे संबंध रखते हैं और परिवार के साथ मिलकर त्योहार मनाते हैं. वो कहते हैं कि वो भाग्यशाली हैं कि इतने मजबूत रिश्ते उनके जीवन में आए और गौरी के साथ अब वो सेटल महसूस कर रहे हैं.

गौरी स्प्रैट से आमिर खान की जान-पहचान

गौरी स्प्रैट से आमिर की मुलाकात 25 साल पहले हुई थी, लेकिन बाद में फिर से जुड़े. उनका रिश्ता पिछले कुछ सालों से चल रहा है और 2025 में आमिर के 60वें जन्मदिन पर उन्होंने इसे सार्वजनिक किया था. गौरी बेंगलुरु से हैं और आमिर के प्रोडक्शन हाउस में भी काम करती हैं. दोनों अक्सर साथ दिखते हैं और अब साथ रहने का फैसला लिया है. हालांकि, फिलहाल शादी की कोई तत्काल योजना नहीं है.

