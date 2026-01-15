विज्ञापन

गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ आमिर खान ने हैप्पी पटेल की स्क्रीनिंग में एंट्री, लेकिन फोटोग्राफर क्यों चिल्लाने लगे 'सुनील सर'

आमिर खान हाल ही में अपने प्रोडक्शन हाउस में बनी फिल्म हैप्पी पटेल के प्रमोशन में पहुंचे, लेकिन इस दौरान लोग उन्हें आमिर खान नहीं बल्कि सुनील कहकर क्यों बुला रहे हैं. वो क्यों, आइए जानते हैं.

आमिर खान को क्यों सुनील सर बुला रही मीडिया
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस की फिल्म हैप्पी पटेल की हाल ही में खास स्क्रीनिंग रखी गई. इस इवेंट में आमिर खान अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ पहुंचे. लेकिन जैसे ही आमिर मीडिया के सामने आए, पैपराजी उन्हें आमिर खान की जगह सुनील सर कहकर बुलाने लगी. इस मजेदार कंफ्यूजन ने वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान खींच लिया और अब इसी पल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वहीं फैंस हंस हंसकर लोटपोट हो रहे हैं. 

कपिल शर्मा शो की मिमिक्री बनी वजह

दरअसल इस पूरे कंफ्यूजन की वजह हाल ही में द कपिल शर्मा शो में सुनील ग्रोवर की शानदार मिमिक्री है. शो में सुनील ग्रोवर ने आमिर खान की ऐसी परफेक्ट नकल की थी कि लोग एक पल के लिए धोखा खा गए थे. सुनील का लुक, हावभाव और बोलने का अंदाज इतना जबरदस्त था कि खुद आमिर खान ने भी उनकी जमकर तारीफ की थी. इसी मिमिक्री का असर अब मीडिया पर भी दिखने लगा है, जिसकी वजह से आमिर खान को सुनील सर कहा जाने लगा.

सुर्खियों में आमिर खान के आने वाले प्रोजेक्ट्स

वहीं आमिर खान के वर्कफ्रंट की बात करें तो साल 2026 उनके लिए बेहद खास रहने वाला है. आमिर खान जल्द ही अपने ड्रीम प्रोजेक्ट महाभारत पर काम शुरू करने वाले हैं. इसके अलावा वह फिल्म हैप्पी पटेल में भी नजर आएंगे, जो 16 जनवरी को रिलीज हो रही है. खबरें यह भी हैं कि आमिर खान दादा साहेब फाल्के की बायोपिक पर काम शुरू कर सकते हैं, वहीं सनी देओल की पीरियड ड्रामा फिल्म लाहौर 1947 में उनके कैमियो रोल की भी चर्चा जोरों पर है.

Aamir Khan
