विज्ञापन

आमिर खान ने पहना पिंक कुर्ता, गर्लफ्रेंड गौरी के साथ बदला-बदला दिखा अंजाज, फैन्स ने की तारीफ

आमिर खान ने अपने नए लुक से फैन्स को काफी इम्प्रेस किया. काफी दिन बाद उन्हें इस अंदाज में देख फैन्स भी तारीफ करते नजर आए.

Read Time: 2 mins
Share
आमिर खान ने पहना पिंक कुर्ता, गर्लफ्रेंड गौरी के साथ बदला-बदला दिखा अंजाज, फैन्स ने की तारीफ
आमिर खान का नया अंदाज
Social Media
नई दिल्ली:

आमिर खान यूं तो ब्लू, बेज या इसी तरह के कुछ अलग अलग कलर्स में नजर आते हैं लेकिन फिलहाल वह कुछ हटके रंग में नजर आए जिस पर फैन्स की नजर पड़ी और सच कहें तो आमिर का ये अंदाज फैन्स को काफी पसंद भी आई. आमिर का एक वीडियो सोशल मीजिया पर आया है. यह वीडियो एयरपोर्ट का है और इसमें आमिर खान ने पिंक कलर का एक शॉर्ट कुर्ता पहना हुआ था वहीं उनकी गर्लफ्रेंड गौरी फ्लोरल प्रिंट की एक ड्रेस में नजर आई. आमिर किसी से बात करते हुए बाहर निकल रहे थे और वह काफी खुश से भी नजर आ रहे थे. 

सोशल मीडिया यूजर्स को ये वीडियो काफी पसंद आ रहा है. ज्यादातर लोग वीडियो पर हार्ट रिएक्ट कर रहे हैं. एक सोशल मीडिया यूजर ने सवाल किया, ये भी अब शादी करने वाले हैं क्या? सोशल मीडिया यूजर्स भले ही शादी की बात कर रहे हैं लेकिन अभी आमिर खान इस तरह की कोई प्लानिंग नहीं कर रहे हैं. वह इस तरह के फैसले को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं कर सकते. हाल में उन्होंने रीना दत्ता से कम उम्र में शादी को उस वक्त की जल्दबाजी का फैसला बताया था.

आमिर का कहना था कि उनका शादी का रिश्ता जरूर खत्म हुआ लेकिन ना तो रीना दत्ता से ना ही किरण राव से उनका बॉन्ड खत्म हुआ. वो दोस्ती और अंडरस्टैंडिंग बरकरार है. यही वजह है कि वो एक हैप्पी फैमिली की तरह मिलते हैं. बता दें कि आमिर और रीना की बेटी ईरा खान की शादी में किरण राव हर रस्म और रिवाज में बढ़ चढ़ कर शामिल होती नजर आई थीं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aamir Khan, Aamir Khan Age, Aamir Khan Girl Friend, Aamir Khan Pink Kurta, Aamir Khan Gauri, Aamir Khan Ex Wife, Aamir Khan Son, Aamir Khan Kids, Aamir Khan News, Aamir Khan New Look
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com