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आमिर खान-गौरी स्प्रैट की शादी पर खुद इंद्र देव भी बरसा रहे हैं आशीर्वाद, मौसम हुआ बेहद खुशनुमा

​ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आमिर खान के इस नए सफर के लिए खुद भगवान इंद्र देव आसमान से अपनी खास दुआएं और आशीर्वाद बरसा रहे हैं. हर तरफ हो रही यह मूसलाधार बारिश किसी वरदान की तरह लग रही है, मानो कुदरत खुद इस जोड़े पर खुशियों की बौछार कर रही हो.

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आमिर खान-गौरी स्प्रैट की शादी पर खुद इंद्र देव भी बरसा रहे हैं आशीर्वाद, मौसम हुआ बेहद खुशनुमा
आमिर खान-गौरी स्प्रैट के स्पेशल डे पर आसमान से बरसीं दुआएं
नई दिल्ली:

आमिर खान गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ कल यानी 5 जुलाई 2026 को शादी करने जा रहे हैं.  बेंगलुरु की रहने वाली उद्यमी (entrepreneur) गौरी के साथ अभिनेता का यह तीसरा निकाह होगा. आमिर ने अपनी शादी को बेहद प्राइवेट रखा है और यह शादी उनके मुंबई स्थित घर पर एक बहुत ही निजी पारिवारिक समारोह में आयोजित की जाएगी. आमिर और गौरी की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है. दोनों की मुलाकात लगभग 25 साल पहले हुई थी, लेकिन वक्त के साथ वे संपर्क में नहीं रहे.. दो साल पहले जब वे दोबारा मिले, तो पुरानी दोस्ती प्यार में बदल गई. आमिर ने अपने 60वें जन्मदिन पर दुनिया के सामने गौरी को अपनी पार्टनर के रूप में पेश किया था और हाल ही में कहा था कि गौरी उनके जीवन में अद्भुत शांति और स्थिरता लेकर आई हैं.

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​इस खास शादी के बीच मुंबई का मौसम भी पूरी तरह से इस जश्न के रंग में रंग गया है. मायानगरी मुंबई में इस समय झमाझम बारिश हो रही है, जिसने पूरे शहर के माहौल को बेहद रोमांटिक और खुशनुमा बना दिया है. मौसम का यह खूबसूरत मिजाज देखकर ऐसा लग रहा है मानो आमिर और गौरी के इस खास दिन के लिए खुद कायनात भी बेहद खुश है. ठंडी हवाओं और रिमझिम फुहारों ने शादी के जश्न में चार चांद लगा दिए हैं.

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​ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आमिर खान के इस नए सफर के लिए खुद भगवान इंद्र देव आसमान से अपनी खास दुआएं और आशीर्वाद बरसा रहे हैं. हर तरफ हो रही यह मूसलाधार बारिश किसी वरदान की तरह लग रही है, मानो कुदरत खुद इस जोड़े पर खुशियों की बौछार कर रही हो. फैंस और करीबियों का मानना है कि मुंबई की यह खूबसूरत बारिश इस बात का संकेत है कि आमिर और गौरी की आने वाली शादीशुदा जिंदगी इस मौसम की तरह ही खूबसूरत, शांत और खुशहाल होने वाली है.

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