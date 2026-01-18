विज्ञापन

60 वर्षीय आमिर खान का फिटनेस मंत्र, वर्कआउट से पहले इन दो चीज को बताया सबसे जरूरी

मुंबई मैराथन में पहुंचे 60 वर्षीय आमिर खान ने अपने फिटनेस मंत्र बताया. कहा- ''फिटनेस का सबसे पहला और सबसे अहम नियम 'डाइट' है. 

60 वर्षीय आमिर खान ने बताया फिटनेस मंत्र
नई दिल्ली:

मुंबई में आयोजित मैराथन में एक्टर आमिर खान अपनी बेटी इरा खान, फिल्ममेकर किरण राव और एक्टर डिनो मोरिया के साथ शामिल हुए. मैराथन के दौरान आमिर खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा, ''मुझे यहां आकर बेहद मजा आ रहा है और जो उत्साह दिव्यांगजनों और सीनियर सिटीजन में देखने को मिला, वह काबिले-तारीफ है. जिस जुनून के साथ लोग इस मैराथन में हिस्सा लेते हैं, वह मुझे हर साल यहां आने के लिए प्रेरित करता है.'' उन्होंने बताया कि मैराथन में आने के लिए उनकी बेटी इरा खान ने जोर दिया, लेकिन अब वह खुद महसूस कर रहे हैं कि यह फैसला बिल्कुल सही था. 

आमिर खान ने फिटनेस को लेकर भी खुलकर बात की और अपना फिटनेस मंत्र साझा किया. उन्होंने कहा, ''फिटनेस का सबसे पहला और सबसे अहम नियम 'डाइट' है. इंसान वही होता है जो वह खाता है, इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने खाने को लेकर सजग रहें. इसके बाद दूसरे नंबर पर नींद सबसे जरूरी है. सेहतमंद रहने के लिए रोजाना 8 घंटे की नींद बेहद जरूरी है.'' आमिर ने कहा, ''वर्कआउट तीसरे नंबर पर आता है. अगर सही डाइट और पूरी नींद नहीं है, तो सिर्फ एक्सरसाइज से फिट नहीं रहा जा सकता.'' 

इस मैराथन में आमिर खान की बेटी इरा खान भी शामिल रहीं, जो मानसिक स्वास्थ्य को लेकर लगातार काम कर रही हैं. इरा ने पहले भी कई बार कहा है कि फिटनेस सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि मानसिक सेहत उससे गहराई से जुड़ी हुई है. वहीं फिल्ममेकर किरण राव ने इस मैराथन को एक ऐसे मंच के रूप में देखा, जो हर वर्ग के लोगों को साथ लाता है. उन्होंने कहा कि यही इस मैराथन की सबसे बड़ी खूबी है कि इसमें प्रोफेशनल रनर से लेकर पहली बार हिस्सा लेने वाले लोग, दिव्यांग, और सीनियर सिटीजन सब एक साथ नजर आते हैं.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
