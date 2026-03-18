चोली के पीछे आया तो सब ठीक लेकिन सरके चुनर पर...नोरा फतेही वाले वायरल अश्लील गाने के सपोर्ट में आईं डायरेक्टर की पत्नी

KD: The Devil नाम से आ रही फिल्म का गाना 'सरके चुनर तेरी सरके' जिसमें नोरा फतेही और संजय दत्त नजर आ रहे हैं, अपने डबल मीनिंग, भद्दे लिरिक्स और कोरियोग्राफी की वजह से विवादों में घिर गया है. इस फिल्म को प्रेम ने लिखा और डायरेक्ट किया है. उनकी पत्नी जो पहले एक्ट्रेस रह चुकी हैं, रक्षिता ने अब इस विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि वह यह समझना चाहती हैं कि आखिर सिर्फ इसी गाने को लेकर इतना हंगामा क्यों हो रहा है.

क्या बोलीं रक्षिता?

रक्षिता ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर इस मामले पर बात करते हुए कई नोट्स लिखे. उन्होंने शुरुआत करते हुए कहा, "हां, हां, मैंने सब कुछ देख लिया है. मुझे पता है कि आप लोग मुझे अलग-अलग लोगों की पोस्ट में टैग कर रहे हैं. सच तो यह है कि मुझे पता है कि क्या लिखा जा रहा है. मुझे पता है कि क्या हो रहा है. मेरा इस पर क्या रुख है - मैं इसके पक्ष में हूं या इसके खिलाफ - इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. जब 'पीलिंग्स', 'ड्रीमम वेकअपम', 'चोली के पीछे' या ऐसे ही सैकड़ों गाने आए थे, तब तो सब ठीक लग रहा था. जब पूरी की पूरी फिल्म ही इस बारे में आई थी कि कैसे एक्टर्स पूरी फिल्म में सिर्फ सेक्शुअल इंटरकोर्स के बारे में ही बात करते रहे, तब भी सब ठीक लग रहा था. लेकिन सिर्फ एक गाने ने इतनी बड़ी सुर्खियां बटोर लीं. मैं अभी भी इसे सही नहीं ठहरा रही हूं, बस पूछ रही हूं ताकि मैं इस बात को समझ सकूं."

एक गाने का मतलब ये नहीं कि वो घटिया राइटर है

उन्होंने आगे कहा कि सिर्फ एक गाने की वजह से, राइटर के पूरे काम पर सवाल नहीं उठाया जा सकता और न ही उसे कम करके आंका जा सकता है. "सिर्फ एक गाने का मतलब यह नहीं है कि वह एक बहुत ही घटिया राइटर है या वह सब कुछ सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट के लिए करता है? यह गलत है. सिर्फ इसलिए कि कुछ फिल्में दूसरों जितनी कामयाब नहीं होतीं, इसका मतलब यह नहीं है कि वह एक बुरा फिल्ममेकर है... यह भी गलत है. क्या आपके पास उससे सवाल पूछने का हक है? हां, आपके पास उससे 'क्यों' पूछने का हक जरूर है. लेकिन क्या आपके पास उसे गाली देने का हक है? नहीं, बिल्कुल नहीं. जब आप उसे गाली देते हैं, या जैसा कि किसी अनजान महिला ने बहुत ही भद्दे तरीके से कहा कि यह एक निजी मामला है?"

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उन्होंने कहा, 'आजकल लोग ज्यादातर खून-खराबे वाली फिल्में और फिल्मों में सेक्शुअल कंटेंट देख रहे हैं.' रक्षिता ने आगे कहा कि लोगों को इस बात की कुछ 'बेसिक जानकारी' होनी चाहिए कि दूसरों के बारे में कैसे बात करनी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे अनगिनत मौके आए हैं जब 'अनजान लोगों' ने उनके बारे में बुरा-भला कहा है.

सोशल मीडिया की सच्चाई दिखाती है ट्रोलिंग

उन्होंने आगे बताया कि किसी के काम के लिए उसे बुरा-भला कहना 'सोशल मीडिया की दूसरी सच्चाई' दिखाता है, और ऐसा नहीं होना चाहिए. फिर उन्होंने कहा कि कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा और फैंस से थोड़ा समय मांगा. आखिर में उन्होंने कहा, "जिन लोगों ने भी चिंता की, उन सभी का शुक्रिया. मैं सचमुच शुक्रगुजार हूं. मैं यहीं हूं और प्रेम भी. KD हमारा बेबी है और आखिर में हम वही करेंगे जो सही होगा, और सिर्फ सही ही करेंगे. हम पर भरोसा रखिए और मुस्कुराइए, प्यार कीजिए, बस प्यार ही प्यार."

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