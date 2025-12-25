विज्ञापन

अंधेरी वेस्ट के सोरेंटो अपार्टमेंट में लगी भीषण आग, बाल-बाल बचे फिल्ममेकर संदीप सिंह

मुंबई के अंधेरी वेस्ट के सोरेंटो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में गुरुवार को भीषण आग लग गई, जिसने 12, 13 और 14वें फ्लोर को अपनी चपेट में ले लिया. इसी अपार्टमेंट के 14वें फ्लोर पर फिल्ममेकर संदीप सिंह का घर भी है.

Read Time: 2 mins
Share
अंधेरी वेस्ट के सोरेंटो अपार्टमेंट में लगी भीषण आग, बाल-बाल बचे फिल्ममेकर संदीप सिंह
अंधेरी वेस्ट के सोरेंटो अपार्टमेंट में लगी भीषण आग
नई दिल्ली:

मुंबई के अंधेरी वेस्ट के सोरेंटो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में गुरुवार को भीषण आग लग गई, जिसने 12, 13 और 14वें फ्लोर को अपनी चपेट में ले लिया. इसी अपार्टमेंट के 14वें फ्लोर पर फिल्ममेकर संदीप सिंह का घर भी है.  संदीप सिंह कई मशहूर हिंदी फिल्मों के प्रोड्यूसर और निर्देशक हैं, जिनमें 'मैरी कॉम', 'सरबजीत', 'अलीगढ़', 'झुंड', 'स्वतंत्र्या वीर सावरकर', 'सफेद' और 'छत्रपति शिवाजी महाराज' जैसी फिल्में शामिल हैं. वह हाल ही में हर्निया की वजह से कोकिलाबेन हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर घर लौटे थे. इस भीषण आग की घटना में संदीप सिंह सुरक्षित है. अभिनेत्री अंकिता लोखंडे और उनके पति विक्की जैन तुरंत उनको अपने घर ले गए और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की.

घटना में संदीप सिंह के सुरक्षित रहने की खबर ने उनके परिवार, दोस्तों और फैंस को राहत की सांस दिलाई. संदीप सिंह का करियर सिनेमा में काफी लंबा और सफल रहा है. उन्होंने पत्रकारिता से शुरुआत की और बाद में भंसाली प्रोडक्शन का हिस्सा बने. इसके बाद उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी लेजेंड स्टूडियो की स्थापना की. उनके द्वारा प्रोड्यूस की गई फिल्मों ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर सफलता पाई, बल्कि आलोचनात्मक रूप से भी सराही गई.

'मैरी कॉम' में प्रियंका चोपड़ा की अदाकारी ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया, जबकि 'सरबजीत' और 'अलीगढ़' जैसी फिल्मों ने सामाजिक मुद्दों पर गहरी छाप छोड़ी. 'झुंड' और 'स्वतंत्र्या वीर सावरकर' जैसी फिल्मों में उनकी मेहनत और इतिहास के प्रति संवेदनशीलता झलकती है.

संदीप सिंह केवल प्रोड्यूसर ही नहीं, बल्कि निर्देशक भी हैं. उन्होंने फिल्म 'सफेद' से निर्देशन में कदम रखा, जो काफी सराही गई. उन्होंने नाथूराम गोड्से पर आधारित 'गोड्से' नामक एक फिल्म का निर्देशन भी किया. यह फिल्म उनके दिल के बेहद करीब है. इसको लेकर उन्होंने कहा था कि वह नाथूराम की कहानी दर्शकों के बीच रखना चाहते थे. यह कहानी सभी को पता होनी चाहिए.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sandeep Singh, Filmmaker Sandeep Singh, Sandeep Singh Films, Director Sandeep Singh, Sandeep Singh Movies
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com