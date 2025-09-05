'द ग्रेट इंडियन कपिल शो'में गर्लफ्रेंड और पत्नी संग पहुंचा शख्स, अंदाज देख हैरान हुए सुनील शेट्टी और संजय दत्त

बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी और संजय दत्त जल्द ही कपिल शर्मा के शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में नजर आएंगे. शो से जुड़ा एक वीडियो प्रोमो में रिलीज कर दिया गया है, जिसमें दोनों कलाकार कपिल शर्मा के साथ जमकर मस्ती करते दिखाई दे रहे हैं. लेकिन उस वक्त सुनील शेट्टी और संजय दत्त हैरान हो गए जब दर्शकों के बीच में बैठे एक शख्स ने बताया कि वह 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में अपनी गर्लफ्रेंड और पत्नी दोनों के साथ आया है. इसके बाद उस फैन से संजय दत्त टिप्स मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं.
प्रोमो में एक फैन कहता है, "आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड और पत्नी दोनों के साथ शो में आया हूं." यह सुनकर कपिल शर्मा, अर्चना पूरन सिंह, संजय दत्त और सुनील शेट्टी हैरान रह जाते हैं. पहले तो सुनील और संजय तालियां बजाते नजर आते हैं, लेकिन बाद में संजय दत्त उस फैन के पास जाकर मजाक में पूछते हैं, "ये आपने कैसे किया? हमें भी सिखा दीजिए." संजय की इस टिप्पणी से कपिल और दर्शक हंसी से लोटपोट हो जाते हैं.
Do bhai, dono tabahi. Sanjay Dutt and Suniel Shetty are arriving this Funnyvaar 💪🕺— Netflix India (@NetflixIndia) September 4, 2025
Watch them this Saturday, on The Great Indian Kapil Show, at 8pm, only on Netflix. pic.twitter.com/50ZWmAGbjO
फैंस ने इस वीडियो पर जमकर प्रतिक्रिया दी हैं. एक यूजर ने लिखा, "संजय दत्त और सुनील शेट्टी हैरान, लेकिन भाई ने कमाल कर दिया." एक अन्य ने कहा, "यह एपिसोड टीआरपी तोड़ देगा." किसी ने मजाक में लिखा, "इसे कहते हैं वर्क-लाइफ बैलेंस," तो एक यूजर ने चुटकी लेते हुए कहा, "जब डेवलपर हैकर से मिलता है." एक अन्य ने लिखा, "जब संजय दत्त खुद आपसे यह पूछते हैं."
हाल ही में संजय दत्त फिल्म 'बागी 4' में नजर आए, जो आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई. इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ, सोनम बाजवा और हरनाज संधू भी हैं, और इसे मिली-जुली समीक्षाएं मिली हैं. दूसरी ओर, संजय और सुनील जल्द ही फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में एक साथ दिखेंगे. इस फिल्म में अक्षय कुमार, रवीना टंडन, लारा दत्ता, परेश रावल, अरशद वारसी जैसे सितारे भी हैं. यह फिल्म इस साल के अंत में रिलीज होने की उम्मीद है.
