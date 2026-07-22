बॉबी देओल की इस फिल्म को देखने के लिए कंपनी ने दी कर्मचारियों को छुट्टी, फर्स्ट डे फर्स्ट शो के लिए लगीं रात 3 बजे से लाइन

थलपति विजय और बॉबी देओल की फिल्म 'जन नायगन' को लेकर लोगों में जबरदस्त क्रेज है, जो देश की सीमाओं से बाहर भी फैल गया है और दुनिया भर के फिल्म प्रेमियों और फैंस के बीच इसे लेकर काफी उत्साह पैदा कर दिया है. महीनों की देरी, सेंसर बोर्ड की अड़चनों और बढ़ती अटकलों के बाद, एच. विनोद के निर्देशन में बनी पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा 'जन नायगन' आखिरकार 23 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है.
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3 बजे से लाइन में
NDTV के रिपोर्टर ने चेन्नई के रोहिणी थिएटर के बाहर फैंस के उत्साह को देखा, जहां टिकट काउंटर बंद होने के बावजूद सुबह-सुबह ही विजय के बहुत सारे फैंस जमा हो गए थे. कई लोग 'जन नायगन' के फर्स्ट डे फर्स्ट शो के लिए ऑफलाइन टिकट पाने की उम्मीद कर रहे थे. एक फैन ने हमारे रिपोर्टर को बताया, 'पहले दिन, पहले शो के लिए ऑनलाइन टिकट नहीं खुले. ये सिर्फ दोपहर 12 बजे वाले शो के लिए खुले.' एक और फैन ने कहा, 'मैं सुबह 3 बजे से इंतजार कर रहा हूं और पिछले कुछ दिनों से कोशिश कर रहा हूं.'
The excitement is at its peak outside Chennai's Rohini Theatre as fans queue up for the first day, first show of Vijay's latest film.— NDTV (@ndtv) July 22, 2026
With loud cheers, celebrations, and nonstop energy, the atmosphere is electric as fans eagerly await the screening. Adding to the buzz, a Vijay… pic.twitter.com/npTLNIh8ce
Singapore 🇸🇬 based company just gave all their employees a half-day off so they could celebrate and catch Thalapathy Vijay's #JanaNayagan in theatres !✨ #ThalapathyVijay #Vijay #JanaNayaganFDFS pic.twitter.com/d7iq3wxSYL— Singapore Thalapathy Vijay Fans Club 🇸🇬 (@SG_TVFC) July 22, 2026
कंपनी ने दी कर्मचारियों को छुट्टी
विदेशों में विजय की जबरदस्त लोकप्रियता को देखते हुए, सिंगापुर की एक कंपनी हाल ही में तब चर्चा में आ गई जब उसने फिल्म रिलीज के दिन कर्मचारियों के लिए खास छुट्टी की घोषणा की. सिंगापुर थलापति विजय फैन्स क्लब की ओर से शेयर किए गए एक सर्कुलर के अनुसार, कंपनी ने 23 जुलाई को सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर्मचारियों को आधे दिन की छुट्टी दी है, ताकि वे फिल्म के शुरुआती शो देख सकें.
फिल्म के बारे में
KVN प्रोडक्शंस की फिल्म 'जना नायकन' में संगीत अनिरुद्ध रविचंदर ने दिया है और इसमें बॉबी देओल, पूजा हेगड़े, ममिता बैजू और प्रकाश राज मुख्य भूमिकाओं में हैं. इस फिल्म की रिलीज का महत्व सिनेमा से कहीं ज़्यादा है. असल में इसे राजनीति में पूरी तरह आने से पहले विजय की आखिरी फिल्म के तौर पर सोचा गया था, लेकिन 'जना नायकन' ऐसे समय में आ रही है जब यह एक्टर एक बड़े राजनीतिक नेता के तौर पर उभरे हैं.
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