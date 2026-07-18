National Film Awards: 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान, कार्तिक आर्यन बने बेस्ट एक्टर

72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान हो गया है और एक बार फिर भारतीय सिनेमा की बेहतरीन फिल्मों, कलाकारों और तकनीकी प्रतिभाओं को उनके शानदार काम के लिए सम्मानित किया गया है. हर साल की तरह इस बार भी अलग-अलग भाषाओं और शैलियों की फिल्मों ने अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराई. इन पुरस्कारों ने न सिर्फ बेहतरीन अभिनय और निर्देशन को पहचान दी, बल्कि उन फिल्मों को भी सराहा जो अपनी कहानी, संगीत, सिनेमैटोग्राफी और सामाजिक प्रभाव के लिए चर्चा में रहीं. विजेताओं की पूरी लिस्ट सामने आने के बाद फिल्म इंडस्ट्री और दर्शकों के बीच खुशी का माहौल है. आइए जानते हैं किसने किस कैटेगरी में बाजी मारी.
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कार्तिक आर्यन और ममूटी को फिल्म चंदू चैंपियन और ब्रमायुगम के लिए बेस्ट एक्टर का नेशल अवॉर्ड मिला है. जबकि हिंदी फीचर फिल्म में बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड यामी गौतम ने हासिल किया है. इनके अलावा संजय मिश्रा के फिल्म भक्षक के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवॉर्ड मिला है. लिस्ट कुछ इस तरह है.
* सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म: आर्टिकल 370
* सर्वश्रेष्ठ अभिनेता: कार्तिक आर्यन (चंदू चैंपियन) और ममूटी (ब्रमायुगम)
* सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री: यामी गौतम (आर्टिकल 370)
* सर्वश्रेष्ठ निर्देशक: राजकुमार पेरियासामी (अमरन)
* सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री: रोपाश्री वारकड़ी (मिथ्या) और सवाना नामीदास (महाराजा)
* सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता: संजय मिश्रा (भक्षक)
* मनोरंजन से भरपूर सर्वश्रेष्ठ फिल्म: कल्कि 2898 एडी
* राष्ट्रीय और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म: कैप्टन मिलर
* सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार: रुद्रिमान बनर्जी, तपोमय देव, गीताश्री चक्रवर्ती, अरंगदेव पोथुला और अनिश एस. शेट्टी
* सर्वश्रेष्ठ सिनेमैटोग्राफी: शेहनाद जलाल (ब्रमायुगम)
* सर्वश्रेष्ठ पटकथा: सुकुमार (पुष्पा 2)
* सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखक: वेंकी अटलुरी (लकी भास्कर)
* सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन: कल्कि 2898 एडी
* सर्वश्रेष्ठ एक्शन निर्देशन: अनल अरसु (महाराजा)
* सर्वश्रेष्ठ मेकअप आर्टिस्ट: कोमेटी कुरोल्लु
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